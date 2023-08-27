الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إطفاء أعمدة الشوارع والإعلانات لترشيد الكهرباء بأسيوط

ترشيد استهلاك الكهرباء
ترشيد استهلاك الكهرباء بأسيوط، فيتو

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجري تنفيذها حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والكتب الدورية في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.

 

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء 


وأوضح المحافظ إنه سبق التنبيه على رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرفة الأزمات، المكاتب الهامة) فضلا عن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها وأن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفعاليات التي تقام بها بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد انتهاء الصلاة مع استخدام لمبات الليد الموفرة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات.

 

تخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية 


وفي هذا السياق قامت الوحدات المحلية لمراكز القوصية والغنايم وحي شرق تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى علي رئيس منركز ومدينة الغنايم وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق بحملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط حيث استهدفت الحملات العديد من الشوارع والمناطق بتلك المراكز تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان بالطرق إلى جانب المرور على المحال التجارية والتنبيه بتخفيف الإضاءة وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق ترشيدًا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملًا باللوائح والقوانين.

 

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ 146 مشروعا في قطاع الكهرباء

تفاصيل خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

استهلاك الكهرباء أسيوط الدكتور مصطفى مدبولي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تخفيض استهلاك الكهرباء تخفيض انارة الشوارع ترشيد استهلاك الكهرباء عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط منظومة الشكاوي

مواد متعلقة

انتهاء تركيب بلاط الانترلوك بـ 22 شارعا بالقوصية في أسيوط

محافظ أسيوط: اختيار 18 مشروعا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوي الفني بأسيوط حسب الكثافة الاستيعابية

إنشاء مدفن صحي ومصنع معالجة للمخلفات الصلبة على مساحة 50 فدانا بمركز أسيوط

رفع 850 طن مخلفات طرق خلال حملات نظافة بـ 6 مراكز بأسيوط

إجراء 43 عملية مجانية بمستشفيات أسيوط ضمن مبادرة 100 يوم صحة

تحرير 27 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات في أسيوط

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ 146 مشروعا في قطاع الكهرباء

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن خصم 30% من المصروفات الدراسية لهذه الكليات

Advertisements

منوعات

المزيد

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

تفسير حلم شيب الشعر في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وخيانة الزوج

المزيد
الجريدة الرسمية