الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انتشال جثة شاب غارق من بحر شبين الكوم في المنوفية

غريق، فيتو
غريق، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم أمام كوبري إبخاص بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.


تلقى اللواء عمرو عبدالرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور يفيد بالعثور على جثمان شاب ببحر شبين الكوم أمام كوبري إبخاص بقرية سبك الضحاك التابعة لدائرة المركز.

الهلال الأحمر ينظم ماراثون رياضيا للدراجات الهوائية بالمنوفية

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ المعيدين الجدد

 وبالانتقال تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم أمام كوبري إبخاص بقرية سبك الضحاك، وبالفحص تبين أن الشاب يُدعى "محمد.م.ع.ط" 32 سنة، وتم نقله لمستشفى الباجور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري استخراج تصاريح الدفن اللازمة لدفن الجثمان مقابر العائلة.

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

لقى طفل من كفر الجمالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه أسفل عجلات سيارة على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.


فيما أفاد مصدر أن مستشفى الشهداء استقبل جثة طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام متأثرة بإصابات إثر حادث أسفل عجلات سيارة، تم وضع الجثة بالثلاجة لحين انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.


كان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام إثر حادث تصادم سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بحر شبين الكوم شبين الكوم قرية سبك الضحاك محافظة المنوفية

مواد متعلقة

الهلال الأحمر ينظم ماراثون رياضيا للدراجات الهوائية بالمنوفية

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ المعيدين الجدد

ضبط 4 أطنان مواد تصنيع بلاستيك بدون مستندات خلال حملات في المنوفية

حكاية الحاجة انتصار، باعت ذهبها وأرضها وأنشأت مسجدا ومجمعا طبيا بالمنوفية (فيديو)

ترك الثانوية العامة والتحق بالدبلوم، إبراهيم يعمل "شيال"، ويحلم بأن يصبح أستاذ جامعة (فيديو)

المنوفية تدرس خفض درجة القبول للثانوى العام للمرة الثانية

غلق مخبز بلدي للتلاعب في وزن الرغيف وتحرير 200 محضر تموينى بالمنوفية

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

الأكثر قراءة

وزير الرياضة يقرر إقالة حسن موسى ويكلف عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

السيسي: طرح الشركات في البورصة لفتح باب الاستثمار أمام الشباب

اضربوه بشدة، تحرك رسمي ضد معلمة هندية أمرت طلابا بالتناوب على صفع زميلهم المسلم (فيديو)

تخفيفا عن أولياء الأمور، قرارات جديدة لوزير التعليم قبل العام الدراسي الجديد

السوبر الأفريقي، الكاف يوجه رسالة إلى الأهلى قبل مواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

بلدة فرنسية تلجأ لحيلة غريبة من أجل السيطرة علي سرعة السيارات

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بكسب مال كثير قريبا

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

المزيد
الجريدة الرسمية