انتشال جثة شاب غارق من بحر شبين الكوم في المنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم أمام كوبري إبخاص بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء عمرو عبدالرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور يفيد بالعثور على جثمان شاب ببحر شبين الكوم أمام كوبري إبخاص بقرية سبك الضحاك التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية من انتشال جثمان شاب غرق في بحر شبين الكوم أمام كوبري إبخاص بقرية سبك الضحاك، وبالفحص تبين أن الشاب يُدعى "محمد.م.ع.ط" 32 سنة، وتم نقله لمستشفى الباجور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري استخراج تصاريح الدفن اللازمة لدفن الجثمان مقابر العائلة.

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة بالمنوفية

لقى طفل من كفر الجمالة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية مصرعه أسفل عجلات سيارة على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.



فيما أفاد مصدر أن مستشفى الشهداء استقبل جثة طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام متأثرة بإصابات إثر حادث أسفل عجلات سيارة، تم وضع الجثة بالثلاجة لحين انتهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.



كان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بمصرع طفل يدعى أنس.ا.ع يبلغ ثلاثة أعوام إثر حادث تصادم سيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

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