الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أسطورة ليفربول: الدوري السعودي لن يتنازل عن ضم محمد صلاح

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

تحدث روبي فاولر أسطورة ليفربول ومدرب القادسية السعودي عن ارتباط محمد صلاح، نجم الريدز، بالانتقال إلى اتحاد جدة.

فاولر يتحدث عن اهتمام اتحاد جدة بضم صلاح

وقال فاولر في مقاله بصحيفة ميرور البريطانية: "أنا أتحدث من الداخل من الدوري السعودي). أعرف ما هي الخطة".

وتابع: "الخطة أن تصبح البطولة ضمن أفضل 5 دوريات في العالم خلال فترة تتراوح من 5 إلى 20 عاما، الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الاستثمار في المواهب الحقيقية".

وأضاف: "هذا السبب في أنني لا أستبعد أن يأتي صلاح إلى هنا، إن لم يكن هذا الصيف، فسيحدث ذلك في وقت ما، وقد يكون في هذا الميركاتو".

Advertisements

وزاد: "أنت لا تعرف ما قد يحدث، لأن القرار ليس حقا للأندية بعد الآن، بل هو حق اللاعب. إذا أراد المغادرة، فسيرحل في نهاية المطاف".

وتابع: "لن أتفاجأ تماما إذا حدث ذلك في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لأن الميركاتو في السعودية مفتوح لفترة أطول من البريميرليج".

إصرار سعودي على ضم صلاح

وواصل: "الدوري السعودي مصمم ومؤهل جيدا لتنفيذ خطته طويلة المدى. إن أكبر عامل جذب ليس فقط التعاقد مع نجم حقيقي، لكن أن تأتي بشخص جيد بشكل عام يظهر أفضل جانب من لاعبي كرة القدم".

وأكمل: "مصر قريبة من السعودية بالطبع، والحدود بينهما عبر البحر الأحمر ليست بعيدة جدا عن جدة حيث يقع نادي الاتحاد".

واسترسل: "من خلال ملاحظاتي الخاصة، يمكنني أن أخبركم أن صلاح أكبر نجم في هذه المنطقة بأكملها".

وواصل: "إننا نتحدث عن دوريات ناشئة تريد إرسال انطباعات جيدة عنها. فعل ذلك الدوري الإنجليزي عندما بدأ في التعاقد مع أفضل المواهب في العالم".

11 مساهمة تهديفية لمحمد صلاح في مبارياته ضد نيوكاسل

ديلي ميل تكشف تعامل جماهير ليفربول مع صلاح في مباراة نيوكاسل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي روبي فاولر لدوري السعودي نادي الاتحاد محمد صلاح ليفربول

مواد متعلقة

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

11 مساهمة تهديفية لمحمد صلاح في مبارياته ضد نيوكاسل

جيرارد أمام اختبار حقيقي في الدوري السعودي ضد الهلال

ديلي ميل تكشف تعامل جماهير ليفربول مع صلاح في مباراة نيوكاسل

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على حجم ثروته مقارنة بأموال محمد صلاح

مفاجأة في صفقات الأهلي، النادي يتعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق الميركاتو

رسميا، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي

جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

الأهلى، موعد إعلان التعاقد مع المهاجم الجديد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يعاود الارتفاع في الأسواق

السيسي يصدق على إلغاء قوانين خاصة بإنشاء بعض البنوك

تعرف على سبب تواجد زيزو بمقر الزمالك اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصمة الأنوار، التقاط صورة لباريس من محطة الفضاء الدولية

صانع محتوى سعودي يوثق أغرب عادات الزواج في موريتانيا (فيديو)

الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 27-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

يصل لـ 6635 طنًا.. احتياطي الذهب لدول مجموعة بريكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل قيام الليل من القرآن الكريم

5 وسائل تعينك على قيام الليل

مفتي الجمهورية: دور علماء الأمة تبليغ الناس صحيح الدين وبيان الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية