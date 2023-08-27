أسطورة ليفربول: الدوري السعودي لن يتنازل عن ضم محمد صلاح

تحدث روبي فاولر أسطورة ليفربول ومدرب القادسية السعودي عن ارتباط محمد صلاح، نجم الريدز، بالانتقال إلى اتحاد جدة.

فاولر يتحدث عن اهتمام اتحاد جدة بضم صلاح

وقال فاولر في مقاله بصحيفة ميرور البريطانية: "أنا أتحدث من الداخل من الدوري السعودي). أعرف ما هي الخطة".

وتابع: "الخطة أن تصبح البطولة ضمن أفضل 5 دوريات في العالم خلال فترة تتراوح من 5 إلى 20 عاما، الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الاستثمار في المواهب الحقيقية".

وأضاف: "هذا السبب في أنني لا أستبعد أن يأتي صلاح إلى هنا، إن لم يكن هذا الصيف، فسيحدث ذلك في وقت ما، وقد يكون في هذا الميركاتو".

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وزاد: "أنت لا تعرف ما قد يحدث، لأن القرار ليس حقا للأندية بعد الآن، بل هو حق اللاعب. إذا أراد المغادرة، فسيرحل في نهاية المطاف".

وتابع: "لن أتفاجأ تماما إذا حدث ذلك في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، لأن الميركاتو في السعودية مفتوح لفترة أطول من البريميرليج".

إصرار سعودي على ضم صلاح

وواصل: "الدوري السعودي مصمم ومؤهل جيدا لتنفيذ خطته طويلة المدى. إن أكبر عامل جذب ليس فقط التعاقد مع نجم حقيقي، لكن أن تأتي بشخص جيد بشكل عام يظهر أفضل جانب من لاعبي كرة القدم".

وأكمل: "مصر قريبة من السعودية بالطبع، والحدود بينهما عبر البحر الأحمر ليست بعيدة جدا عن جدة حيث يقع نادي الاتحاد".

واسترسل: "من خلال ملاحظاتي الخاصة، يمكنني أن أخبركم أن صلاح أكبر نجم في هذه المنطقة بأكملها".

وواصل: "إننا نتحدث عن دوريات ناشئة تريد إرسال انطباعات جيدة عنها. فعل ذلك الدوري الإنجليزي عندما بدأ في التعاقد مع أفضل المواهب في العالم".