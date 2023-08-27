بمشاركة 4 جامعات، رمد الفيوم تنظم المؤتمر العلمي الثاني حول أمراض العيون

نظمت مستشفى الرمد بمحافظة الفيوم، المؤتمر العلمي السنوي الثاني، الذي استضاف أساتذة من جامعات مصر في تخصصات أمراض العيون، بفنادق الجامعة على ضفاف بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

ناقش الحاضرون 11 بحث في شتى تخصصات أمراض العيون، بمشاركة جامعات "بني سويف والقاهرة والإسكندرية والفيوم"، كما شارك في المؤتمر كل من "منطقة التأمين الصحي محافظة الفيوم، ومستشفى الرمد ببني سويف"، وقدم 4 من أطباء من مستشفى الرمد بمحافظة الفيوم محاضرات وحالات وتشخيصاتها.

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السكتة القلبية

نظمت إدارة التدريب بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة والعاجلة تدريبا، بقاعة مركز الكلى الجديد بمستشفى الفيوم العام ضمن المشروع المصري لمواجهة مخاطر السكتة القلبية، (انقذ حياة)، أحد مشروعات الكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، ويهدف إلى البحث عن الضحايا المحتملين للسكتة القلبية

حضر التدريب العاملين بصحة الفيوم (فريق طبي - إداريين)، وسلم التدريب برامج على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي، وشارك فيه أعضاء هيئة تدريس بكلية طب قصر العيني، الدكاترة "عبد الله يوسف، رامي خالد، كريم زكي، مهند صلاح".

قلبك امانة

يذكر أن مديرية الصحة بمحافظة الفيوم تعمل أيضا ضمن مبادرة قلبك أمانة التي انطلقت في شهر فبراير الماضي في 9 وحدات" مركز طبي كيمان فارس بمدينة الفيوم - وحدتي العزب ومنشأة عبدالله بمركز الفيوم، مركز طبي سنهور القبلية بإدارة سنورس، مركز طبي الغرق بإدارة إطسا، المركز المتميز بالشواشنة بإدارة يوسف الصديق، مركز طبي أبو جنشو ووحدة النصارية بإدارة أبشواي، المركز المتميز بسرسنا بإدارة طامية.

قوافل طبية

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، نظمت ضمن مبادرة 100 يوم صحة، قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم 1966 مريضا، وبلغ المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات 3 حالات، وتم إجراء فحوصات معملية وأشعة استفاد منها، 77 حالة، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 92 حالة، واستفاد من ندوات التثقيف الصحى 155 مواطنا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوافل مستمرة على مدار العام، حتى تصل الخدمة الطبية المتميزة إلى كل مواطن على أرض محافظة الفيوم، في كل القرى والنجوع المحرومة من الخدمة الطبية المتميزة، حافظا على الصحة العامة للمواطنين، في إطار خطط الدولة التي تصح صحة المواطنين علي رأس أولوياتها.

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