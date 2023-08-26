السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

مياه الفيوم تعلن معدلات تنفيذ بعض مشروعات حياة كريمة

شركة مياه الشرب بالفيوم،
شركة مياه الشرب بالفيوم، فيتو

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا موسعا للوقوف على آخر المستجدات ومعدلات الأداء، ونسب التنفيذ بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمركزي يوسف الصديق واطسا.

معدلات التنفيذ

تم استعراض أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قحافة المطورة، ونسب التنفيذ لأعمال الوصلات المنزلية بمركز اطسا، التي بلغ عددها  32 ألف وصلة منزلية منها 27 ألف وصلة منزلية صرف صحي، و5 آلاف وصلة مياه شرب، علاوة على متابعة الموقف التنفيذي لخزانات وروافع مياه الشرب في كلا المركزين، حيث وقد بلغت نسبة التنفيذ بخزان ورافع مياه يادم غالب 76%، بينما كانت نسبة التنفيذ بمشروع خزان ورافع مياه كحك 78%، وبلغت نسبة التنفيذ لخزان قصر الجبالي 62%.

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مطالبة بالإسراع في التنفيذ

وتم مطالبة الشركات المتفذة، بسرعة الانتهاء من من كافة أعمال مشروعات المبادرة وفق الخطة الزمنية المقررة والوقف على معوقات التنفيذ وطرق التغلب عليها لضمان الانتهاء في الموعد المحدد وفق الخطة المدرجة وفقًا للاشتراطات والمعايير القياسية.

محطة معالجة كفر محفوظ

يذكر أنه خلال الأسبوع الماضي عقدت  شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا اخر للاعلان عن بدء تنفيذ مشروع  محطة معالجة الصرف الصحي بكفر محفوظ، أحد مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، ومكمل لمشروع الصرف الصحي المنفذ بقرية دوار جبلة، ويستهدف خدمة قرى كفر محفوظ بمركزطاميه، دوار جبلة بمركز سنورس والعزب التابعة لهما بطاقة تصميمية 3000 متر مكعب /  يوم.

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