السبت 26 أغسطس 2023
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محافظات

إنشاء مدفن صحي ومصنع معالجة للمخلفات الصلبة على مساحة 50 فدانا بمركز أسيوط

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، الموقف التنفيذى لإنشاء مدافن صحي ومصنع معالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط وفقًا لخطة البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، الممول من الإتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

 


جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مبروك استشارى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة والمهندس احمد صلاح فخرى مدير ادارة المشروعات الهندسية بالمحافظة والدكتور ايمن النعاس بالمكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة واندرو اسحق بالمكتب الاستشارى ومحمد عبد الصمد المسئول المالى للبرنامج الوطنى وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة اسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعنتر محمود مدير ادارة البيئة بالمحافظة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وداليا المختار مدير ادارة العقود والمشتريات بمركز ومدينة أسيوط ووفاء جميل مدير ادارة المخلفات الصلبة بمركز اسيوط.

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 


وفى بداية الاجتماع رحب الوزير المحافظ بممثلى المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتطوير ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة والنظافة بالمحافظة وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك للوصول إلى بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات للبدء فى طرح مشروع انشاء مدفن صحى ومصنع معالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط واستعراض تقارير الاجتماعات السابقة والتى نظمها استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والقيادات التنفيذية بالمحافظة  ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط.

 

مدفن صحي المخلفات الصلبة 


وأكد محافظ أسيوط على أهمية إنشاء مدفن صحى ومصنع لمعالجة المخلفات على مساحة 50 فدانا بمركز اسيوط ويتكون من 2 خط إنتاج بطاقة استيعابية لكل خط تبلغ 400 طن /يوم وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة والتخلص من المخلفات وتحويلها الى سماد ووقود بديل، لافتًا الى أهمية المحطات الوسيطة التى تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين لافتا الى ان محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة والتي تم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومكابس وحاويات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات.

 

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وأشار المحافظ الى دور مؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية فى جميع المخلفات من المنازل ومن المنبع وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز، لافتًا الى تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها والتى يبلغ عددها 65 جمعية حتى الآن تعمل تحت اشراف ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لمنظومة العمل وتقييمها وتلافى كافة الملاحظات التى يتم رصدها لتحسين وتيرة العمل ورفع كفاءتها.
واستعرض استشارى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة، الخطوات ومراحل العمل القادمة من اجراءات طرح للمشروع تمهيدا للبدء فى التنفيذ وفقا للخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها مع كافة الشركاء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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