الأحد 27 أغسطس 2023
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حوادث

فتاة تتخلص من حياتها في شبرا الخيمة

فتاة تتخلص من حياتها
فتاة تتخلص من حياتها بشبرا، فيتو

تخلصت فتاة عمرها 17 عاما من حياتها للأبد فى شبرا الخيمة دائرة قسم ثان حيث قامت بتناول مادة سامة ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى احدى المستشفيات فى القاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من مامور قسم ثانى شبرا الخيمة يفيد ورود إشارة من احدى المستشفيات بوصول فتاة عمرها 17 عاما تناولت مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية ولقيت مصرعها فى الحال.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين ان الفتاة تمر بازمة نفسية وتخلصت من حياتها وعدم وجود شبهه جنائية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فامرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعى.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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