الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

علي السعيد بطل الجمهورية في الجمباز

نادي أوليمبيا، فيتو
نادي أوليمبيا، فيتو

حصل علي شوقي السعيد لاعب فريق نادي أولمبيا ونجل الكابتن شوقي السعيد نجم الزمالك السابق على بطولة كأس مصر للموسم الرياضي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ في رياضة الجمباز الفني مرحلة ٧ سنوات.

ونجح السعيد في تحقيق لقب البطولة بعد ظهوره بشكل مميز في جميع المواجهات التي خاضها خلال مشوار الكأس.

ويقود فريق الجمباز لنادي أوليمبيا المدرب قدري السيد ويعاونه كلا من محمود زكريا وأحمد المنصوري.

واختتمت مؤخرا منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني 2023، رجال وآنسات علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري.

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الدول المشاركة في بطولة الفراعنة

وشارك في البطولة 12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".

وحرص مسؤولو الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على توفير كافة سبل الراحة والأمان لضيوف مصر واستقبالهم بالشكل الذي يليق باسم وسمعة وعراقة أم الدنيا.

حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية

وشهد حفل افتتاح البطولة عددا من المفاجآت وعرض فيلم تسجيلي عن بطولة كأس الفراعنة الدولية منذ انطلاقها فى حضور ضيوف مصر من مسؤولي الاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود بالاضافة الى ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية ومجلس إدارة اتحاد الجمباز.

ومن جانبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة وهو ما ظهر مؤخرا في تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

تصريحات رئيس اتحاد الجمباز

وأضاف أمين أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبرى على مستوى العالم.

وتابع أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم أمين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

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