الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية بنيروبي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والمنعقدة خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أغسطس الحالي، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي.

اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العام

وتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات، أهمها التأكيد على تعديلات دستور الجمعية والتي أطلق عليها إعلان القاهرة حيث تم مناقشة تلك التعديلات في المؤتمر السنوي الأربعين للجمعية بالقاهرة في عام ٢٠١٩ والتي من المزمع أن تطرح على الجمعية العمومية للتصويت وذلك في المؤتمر السنوي الثاني والأربعين والذي من المخطط أن ينعقد في مدينة لفينجستون بزامبيا.

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الجمعية الأفريقية للإدارة العامة

وتضمن جدول الأعمال أيضا، مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحديث سياسات وإجراءات العمل سواء تلك المتعلقة بالموارد البشرية أو بالأمور المالية، ومناقشة الحساب الختامي للعام المالي المنقضي وكافة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الجمعية الثاني والأربعين والذي سيعقد خلال الفترة من ٥ إلى ٨ ديسمبر القادم. كما تم الموافقة على استضافة دولة أوغندا للمؤتمر الثالث والأربعين وذلك في ديسمبر ٢٠٢٤.

من الجدير بالذكر، أنه قد تم انتخاب الدكتور صالح الشيخ نائبا عن رئيس الجمعية وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للجمعية والذي عقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من ٦ إلى ٩ ديسمبر ٢٠٢٢ وذلك لمدة خمس سنوات، كما يشغل عضوية المجلة العلمية المحكمة المتخصصة في مجال الإدارة العامة والتي تصدر عن الجمعية.

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اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجمعية الأفريقية للإدارة العامة

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