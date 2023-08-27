انقطاع المياه 8 ساعات عن بنها الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها 8 ساعات وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء القادم وحتى الساعة الخامسة فجرا.

وأوضحت الشركة - في بيان لها - أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير محطة معالجة الصرف الصحي ببنها.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل بنظام "ديناساند" بطاقة تصميمية للمحطة 145 ألف م3/يوم وتخدم حوالي 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.



‏‎وأكد رئيس شركة مياه القليوبية إلى أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات في مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنة التفتيش.

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