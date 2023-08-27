الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

اعلن هيئة مواني البحر الاحمر عن تداول  9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

 

تداول  9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 460 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 185 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 275 شاحنة  و 45 سيارة. 

 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و170 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة،
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 850 راكب بموانيها.

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