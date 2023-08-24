تداول 13 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 420 سيارة بوزن 840 طن لميناء بورتوفيق.

وكشف أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 678 شاحنة و557 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 331 شاحنة و497 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 347 شاحنة و60 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل فيما تغادر السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس ومغادرة العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي بريدج، سينا وايلة.

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كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 420 سيارة بوزن 840 طن قادمة من جدة بينما تغادر السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 30 سيارة بوزن 60 طن متجهة الي جدة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1430 راكبا بموانيها.