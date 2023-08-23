الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موا، فيتو
موا، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول  12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 605 شاحنة و150 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 327 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 278 شاحنة و57 سيارة. 

 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس  فيما تغادر العبارة أمل بينما شهد الميناء بالأمس وصول العبارة أمل  ومغادرة  السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

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 كما شهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وأيلة. 

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها.

 

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