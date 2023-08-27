حزب مصر أكتوبر يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024، أعلن حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى الشهور الأولى من عام 2024.

وكشف الحزب اصطفافه خلف القيادة السياسية، تأسيسا على تقديره العميق لحجم المنجزات المتحققة بامتداد مصر، وسعيا إلى مواصلة النجاحات المتتابعة منذ 10 سنوات وما تزال، وهو الأداء الذى نجد من الضرورى لاستمراره أن يستكمل الرئيس السيسى تلك التجربة الطموح، وأن تستفيد الدولة المصرية بولاية جديدة تحت قيادة رئيس مخلص وأمين وجاد ولا يعرف سوى لغة الكفاءة والإنجاز.

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انتخابات الرئاسة 2024

ودعا حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة النهوض الوطنية الشاملة، وتعزيز حالة السلم والاستقرار، وإنجاز رؤيته الوطنية التى أعادت مصر لموقعها الإقليمى المتقدم، وحجزت لها مكانا فى مصاف القوى الناهضة والدول الفاعلة فى محيطها والعالم.

حزب مصر اكتوبر يعلن دعم السيسي في انتخابات الرئاسة 2024، فيتو

ولفت أن من الضرورى فى ذلك المقام أن نستذكر كيف كانت مصر قبل عشر سنوات، والمخاطر الوجودية التى أحاطت بها من كل جانب، وهددتها من الداخل والخارج تحت حكم الإخوان، ثم طوال سنوات من المواجهات الدامية مع إرهاب أسود لم يتوقف عن محاولات تقويض الوطن وأمنه القومى وسلامة المصريين، ولم يكن ميسورا أن نعبر تلك التحديات الجسام إلا بمعاونة المؤسسات الوطنية وفى قلبها القوات المسلحة، وعلى رأسها الرئيس السيسى، الذى استجاب لصوت الشعب وإرادته فى التخلص من غطرسة الجماعة الإرهابية، ثم تصدى لإرهابها، وأعاد بناء الجبهة الوطنية وتحصين مناعة الدولة ومؤسساتها، واستعاد الأمن والاستقرار ثم أطلق أوسع موجة للبناء والتنمية.

دعوة الرئيس السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

ورأى الحزب أن ما تحقق خلال السنوات القليلة الماضية، يستحق أن نستكمل المسيرة التى ساعدت مصر والمصريين على سباق الزمن وإحراز النجاحات بوتيرة من العمل والإنجاز لم نعرفها من قبل، وذلك أبرز ما يدفعنا إلى دعوة الرئيس السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإلى إعلان تأييدنا الكامل لسيادته والاصطفاف خلفه الآن، وفى الانتخابات وبعدها، من أجل الحفاظ على ما تحقق من نهضة تنموية شاملة فى عموم البلاد.

وأكد لقد شهدنا خلال حكم الرئيس السيسى طفرة ضخمة فى كل المجالات، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وعاشت المرأة المصرية عهدها الذهبى بمزيد من التمكين والوصول إلى حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية كانت ممنوعة عليها، كما حصل الشباب على فرص عريضة للتدريب والتأهيل وصقل المهارات والوصول إلى الوظائف والمناصب التنفيذية، لتتكامل عناصر القوة البشرية المصرية مستفيدة من كل الفئات وداعمة للجميع على قدم المساواة.

أوضاع مصر قبل الرئيس السيسى

وأوضح بالنظر إلى أوضاع مصر قبل الرئيس السيسى وبعدها، تبدو الصورة واضحة فى اختلافها وآثارها، ومعدلات العمل والإنجاز غير مسبوقة، والطموحات وخطط المستقبل كبيرة ولا حدود لها. ولأننا نتطلع إلى تفعيل طاقتنا الكاملة من أجل تحقيق الأحلام التى تليق بمصر والمصريين، نرى لزاما علينا أن ندعو الرئيس إلى الترشح، وأن نعلن بكل الفخر والتقدير تأييدنا الكامل له فى هذا الاستحقاق.

وأكد الحزب لقد كان الأمر محل بحث ضمن مؤسسات حزب مصر أكتوبر، ويطيب لنا بكل الفخر وبعد تجربة نقاش ديمقراطى ناضجة أن نعلن أن قرار الحزب قد انتهى بإجماع المشاركين فى اجتماع المكتب التنفيذى واللجنة العليا، إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة، مع تسخير كل إمكانيات الحزب والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسى، مؤكدين أننا نتلمس فى ذلك ما لمسناه من إرادة شعبية ترقى إلى الإجماع بين قواعدنا ودوائر الحزب على امتداد مصر،وإننا إذ نعلن ذلك بفخر واعتزاز، نتمنى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى التوفيق، ولمصر دوام التقدم والازدهار مع قيادتها الحكيمة.

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