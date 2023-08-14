الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، مجلس النواب كلمة السر في سباق الرئاسة 2024

العدد الجديد من فيتو،
العدد الجديد من فيتو، فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن دور مجلس النواب في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

 

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