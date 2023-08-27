بعد غياب 12 عاما.. الحوار الوطني يعيد الحياة للمحليات.. الرئيس يحيل توصيات انتخابات المحليات لبدء التنفيذ.. النظام الانتخابي ينتصر للقائمة المطلقة بـ75% و25 للنسبية

جاء الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليفتح عددا من الملفات التى كانت مغلقة ولا يقترب منها أحد، ومن بين تلك الملفات، كان ملف المجالس الشعبية المحلية، الذى أغلق منذ عام ٢٠١١ عندما تم حل المجالس الشعبية المحلية بعد ثورة يناير، وحتى الآن لم يتم تشكيلها مرة أخرى.

إقرار قانون المجالس المحلية

خلال تلك الفترة التى تتعدى ١٢ عاما، كانت هناك محاولات عديدة لإقرار قانون المجالس المحلية الذى سيتم إجراء الانتخابات وفقًا له، إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل، فكانت أولى تلك المحاولات هو إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب فى برلمان ٢٠١٥ عن إعداد مشروعات قوانين للإدارة المحلية وبالفعل تقدموا بها للمجلس وتم مناقشتها على مدار عام كامل، انتظارا لمشروع القانون الذى تعده الحكومة.

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وعقب وصول ذلك القانون الحكومى، أجريت مناقشات موسعة بلجنة الإدارة المحلية على مدار عامين، حتى تم الانتهاء منه بشكل كامل، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة للمجلس لإقراره.

وبالفعل تم عرضه على الجلسة العامة، ولكن تم إرجاء مناقشته بعد نشوب خلاف وانقسام بين النواب على القانون ومدى الاستعداد لإجراء انتخابات مجالس شعبية فى التوقيت الحالى، الأمر الذى نتج عنه تأجيل مناقشة وإقرار القانون، حتى انتهى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.

وفى الفصل التشريعى الثانى والحالى من مجلس النواب، كانت هناك محاولات جديدة من النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذى تقدم بمشروعى قانونين بشأن انتخابات المجالس الشعبية المحلية وبشأن نظام الإدارة المحلية فى البلاد، وبالفعل تمت إحالتهما للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ولكن لم تبدأ مناقشتها حتى الآن.

وظلت حالة السكون تسيطر على مشهد المجالس الشعبية المحلية، حتى ظهرت الدعوة للحوار الوطنى وكانت قضية المجالس الشعبية المحلية من أبرز القضايا التى تم عرضها فى المحور السياسى، لدرجة تخصيص لجنة باسم لجنة المحليات تابعة للمحور السياسى.

عودة المحليات

وانتهت اللجنة بعد مناقشة القضية بحضور مختلف التيارات السياسية، إلى عدد من التوصيات بشأن انتخابات المحليات، منها سرعة إعداد مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابى المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

وكانت تلك التوصية ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى، التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، والذى بدوره أعلن عن اهتمامه بتلك التوصيات وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة للعمل على تنفيذها وإحالة ما يتطلب تعديلات تشريعية إلى مجلس النواب.

توصيات الحوار الوطنى

وهو الأمر الذى يعنى أن توصيات الحوار الوطنى بشأن إعداد مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، أصبحت فى مقدمة أولويات مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، وأن النظام الانتخابى المقترح لها، فى توصيات الحوار الوطنى سيكون أساس المناقشة داخل المجلس، وهو النظام الانتخابى الذى يشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

ومن جانبه قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى كشفت عن وجود رغبة حقيقة لإجراء انتخابات المحليات لدى كافة المشاركين، نظرا لأهمية دور تلك المجالس فى الشارع المصرى.

وأضاف أن ذلك يؤكد الجدية فى التعامل مع ذلك الملف الهام والرغبة فى تشكيل المجالس الشعبية المحلية، موضحا أن المناقشات انتهت إلى توافق كبير حول النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، ليكون هناك قائمة مغلقة مطلقة 75% قائمة و25% نسبى أو فردى.

وتابع عضو مجلس النواب، بأن أعمال اللجنة مستمرة فى مناقشة اختصاصات المجالس المحلية فى وضع ومتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وضواط استخدام أدوات الرقابة (الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى موازنة المجلس المحلى المستقلة وموارده المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وبحث القرارات النهائية للمجلس المحلى، التى لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، بجانب شروط حل المجالس المحلية.