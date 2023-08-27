الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

انطلق من روسيا إلى السعودية مرورا بإيران، تفاصيل قطار الحاويات العابر للحدود

قطار حاويات، فيتو
قطار حاويات، فيتو

كشفت السلطات الإيرانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن نقل  شحنة عابرة (ترانزیت) روسية إلى السعودية مرورا بالأراضي الإيرانية.


قطار يعبر الحدود الروسية إلى إيران ثم إلى السعودية 


ومن جانبه قال المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الإيرانية، ميعاد صالحي: "دخل قطار حاويات روسي يجر 36 عربة إلى منفذ "اينجة برون" بمحافظة كلستان (شمال إيران) متجها صوب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) ومنها إلى السعودية".
وأكد ميعاد صالحي، في حديثه خلال مؤتمر صحفي أن القطار سيتجه نحو جدة بالسعودیة عبر الممر الإیراني وذلك بعد الإجراءات الجمركية.
ويأتي ذلك في ظل تطور العلاقات بين إيران والسعودية خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة بينهما في أبريل الماضي برعاية صينية.
والأسبوع الماضي أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها نظيره السعودي فيصل بن فرحان و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وقال   وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان إن الرياض حريصة على تفعيل الاتفاقات السابقة مع إيران وخاصة في الجوانب الأمنية.


السعودية حريصة على تفعيل جميع الاتفاقات مع إيران

 

وقال فيصل بن فرحان:"  نسعى لتفعيل العلاقات مع إيران بناء على الاحترام المتبادل نرحب باستقبال الرئيس الإيراني في الرياض".


وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن هناك رغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران، مشيرا إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران  نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة.


وأعرب فيصل بن فرحان ترحيب المملكة بدعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030 أكدت تطلع المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران


وعلى الجانب الآخر أعلن وزير خارجية إيران، أمير حسين عبداللهيان، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، أن  طهران تدعم إقامة إكسبو 2030 في الرياض.


إيران تدعو لإقامة معرض إكسبو 2030 في السعودية
 

وقال عبداللهيان، إن الرئيس الإيراني سيزور المملكة قريبا، متوجها بالشكر للسعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني:" ندعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة  و بإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".

وأكد عبداللهيان:" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية"، مشيرا إلى وجود لدينا اتفاق في وجهات النظر على تفعيل الاتفاقيات الأساسية مع الرياض.

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تصوير فيلم "شمس الزناتي.. البداية" في السعودية

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سعر الذهب اليوم السبت 26-8-2023 في السعودية

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السعودية إيران روسيا طهران العلاقات الإيرانية السعودية قطار حاويات

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