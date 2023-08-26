السعودية تحذر من حالة الطقس، أمطار رعدية ورياح

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، صباح السبت، تحذيرًا بشأن حالة الطقس.

وكشف المركز، في تحذير منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "X" (تويتر سابقًا)، أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطارًا رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة، حتى وُضعت تحت "الإنذار الأحمر".

كما شمل هذا التحذير مناطق ميسان، وأضم، والطائف، والعريضات، والكامل، على أن تستمر هذه الحالة حتى الثلاثاء المقبل.

بينما نصحت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرمة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، مع الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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