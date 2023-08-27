مصرع شخص صدمه قطار طنطا أثناء مروره من مكان غير مخصص

لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه بقطار، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بنطاق حسن رضوان بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع حسن رضوان بمدينة طنطا، بمصرع شخص صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في وقت مرور القطار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام لتحديد هويته وإبلاغ ذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.

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