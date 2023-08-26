السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

المجلس العسكري في النيجر يهدد السفير الفرنسي

المجلس العسكري بالنيجر،
المجلس العسكري بالنيجر، فيتو

هدد المجلس العسكري الذي يقود الانقلاب في النيجر السفير الفرنسي،سيلفان إيت، باستخدام القوة في حال لم يغادر البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة".

وأضاف بحسب " سكاي نيوز ": "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الفرنسي 48 ساعة

وكان المجلس العسكري في النيجر قد أمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 يوليو وباريس.

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وأكدت وزارة الخارجية في الحكومة التي عينها المجلس العسكري في بيان أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها الى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

الانقلاب على الرئيس محمد بازوم

وبعد أيام على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم، حذر الانقلابيون فرنسا من الدخل في الشأن الداخلي للنيجر، على ما وصفوه بأنه تجاوز لقرار إغلاق الحدود، بعدما هبطت طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي.
ويلوح في الأفق شبح الصدام العسكري مع فشل المحاولات الدبلوماسية الحالية في الوصول إلى حل وسط حتى الآن.
وفي بيان ثلاثي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو، قالت نيامي إنها سمحت للقوات المسلحة في باماكو وواجادوجو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم.
ويعد هذا البيان مؤشرا محتملا على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.

بقاء القوات المسلحة بالنيجر في حالة تأهب 

وفي سياق اخر أصدر المجلس العسكري الذي يقود الانقلاب في  النيجر قرار للقوات المسلحة  بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيرًا إلى تزايد التهديد بشن هجوم، وأكد مصدر أمني صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان أمس الجمعة.

إعلان حالة التأهب في النيجر

وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام".
وأضافت أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد".

وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وخففت إيكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها "عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية"، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة. 

جيش النيجر يعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لتدخل عسكري خارجي

الخارجية الأمريكية تنفي طلب النيجر مغادرة دبلوماسيين أمريكيين أراضيها

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المجلس العسكري في النيجر النيجر نيامي محمد بازوم السفير الفرنسي بالنيجر

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الخارجية الأمريكية تنفي طلب النيجر مغادرة دبلوماسيين أمريكيين أراضيها

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