الأحد 27 أغسطس 2023
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محافظات

أوقاف الأقصر: مسجد أحمد النجم يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

مسجد أحمد النجم بالأقصر،
مسجد أحمد النجم بالأقصر، فيتو

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر عن قيام وزارة الأوقاف، باعتماد مسجد أحمد النجم بمدينة الأقصر على لحصوله على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.

ويتمتع مسجد أحمد النجم والذي يقع بمدينة الأقصر وبجوار معبد الأقصر ومسجد العارف بالله أبو الحجاج بطراز معماري فريد وهندسة إنشائية متميزة إلى جانب ثرائه الفريد في التكوينات الهندسية والجمالية، حيث أن مساحة صحن المسجد ما يقرب من 400 متر والمساحة الإجمالية للمسجد ما يقرب من 600 متر ويوجد به عدد مئذنة واحدة ويخدم كتلة سكانية كثيفة ومتنوعة كما أنه يوجد به العديد من الأنشطة الدعوية المكثفة وعددها ثمانية برامج دعوية تتضمن المقرأة النموذجية ومقرأة الجمهور والمجلس التثقيفي والفقهي والدروس المنهجية ودرس العصر وخاطره العشاء والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج الندوات العلمية.

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ويأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأعلن مدير مديرية الأوقاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية عن قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافي الثالث والعشرين بمسجد أسامة الكبرى بالبياضية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2023/8/27 ولمدة أربعة أيام.

وفي قطاع الافتتاحات استعدت  المديرية لافتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بالبياضية،  يوم الجمعه القادم الموافق 2023/9/1، من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد التقوى بقرية الروافعة الغربية بالبياضية، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف البياضية والجمهور الكريم.

كما تتوالى احتفالات مديرية أوقاف الأقصر بطلاب البرنامج الصيفي، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع، حيث كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، عن قيام المديرية بعقد احتفالية كبرى بمسجد آل البيت بقرية أم غرباب بالعديسات بحري بمركز ومدينة الطود.

وذلك لتكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم بالبرنامج الصيفي وقد اشتمل الحفل على افتتاح الحفل بالقرآن الكريم وإلقاء كلمات دينيه ومشاهدة مواهب الإنشاد لطلبة البرنامج الصيفي.

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