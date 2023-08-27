دورها غائب، تحرك برلماني لتفعيل مكاتب الملحقين التجاريين في جذب الاستثمارات

تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بشأن دور الملحقين التجاريين ومكاتب التمثيل التجاري في مختلف سفارات وقنصليات مصر على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

جهاز التمثيل التجاري الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج

وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد أهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية، قائلا: ومن المفترض أن يكون له دورًا في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف بصفته كيان الدولة الدبلوماسي المتخصص في هذا المجال.

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التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية ومتابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية وتسوية المنازعات التجارية.

غياب واضح لدور الملحقين التجاريين في السفارات والقنصليات

وأكد عضو البرلمان، أن هناك غياب واضح لدور الملحقين التجاريين في السفارات والقنصليات في جذب استثمارات جديدة للدولة المصرية، قائلا: فاقتصاديات الدول المجاورة لنا 65 % من الاستثمارات الأجنبية المتجهة إليها جاءت عبر مكاتبها التجارية بالخارج.

إعادة تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري

وتساءل النائب عن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لإعادة تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر في مختلف أنحاء العال، مطالبا بكشف خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطني.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية الإعلان عن دور مكاتب التمثيل التجاري في زيادة معدلات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وشدد على أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها المتمثل في دراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصري والترويج للاستثمار بالسوق المصرية كوجهة استثمارية مهمة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، فضلًا عن توفير المعلومات للمصدرين من خلال موافاتهم باحتياجات الأسواق واشتراطات التصدير لمختلف الأسواق وأهم المستوردين، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والخارجية.