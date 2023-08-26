أوقاف الإسماعيلية تشجع الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي بزيارة المواقع الأثرية (صور)

واصلت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، جهودها في إقامة فعاليات الأنشطة الصيفية، التي أطلقتها بالمساجد والتي تستهدف الأطفال وتهدف إلى نشر تعاليم الدين الصحيح.

زيارة طابية عرابي

وتشمل فعاليات الأنشطة الصيفية للأطفال عمل جولات بالمواقع الأثرية المختلفة وذلك لتحفيز الأطفال والطلاب.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وتواجد الشيخ إسماعيل أحمد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية بصحبة الطلبة والطالبات المشتركين في برنامج النشاط الصيفي للطفل بمساجد إدارة اوقاف التل الكبير، حيث تم زيارة برج محمد علي باشا الشهير بطابية عرابي الأثر العريق الموجود بمدينة التل الكبير.

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جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جاء ذلك في حضور بعض من أئمة إدارة أوقاف التل الكبير المشاركين في برنامج الطفل.



إطلاق مبادرة اللغة العربية للطلاب

وكانت قد أطلقت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية مبادرة لتعليم اللغة العربية والتربية الدينية بمساجد إدارة التل الكبير في الإسماعيلية.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

المستهدف من المبادرة

وتستهدف المبادرة الاهتمام بتعليم طلاب الشهادة الإعدادية اللغة العربية والتربية الدينية، والعمل على رفع كفاءة طلاب تلك المرحلة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

خطة الأنشطة الصيفية

وتقام المبادرة ضمن خطة الأنشطة الصيفية لمديرية أوقاف الإسماعيلية، والتي تستهدف الأطفال والنشء وتأتي تأكيدا على دور الأئمة بتوجيهات من فضيلة الشيخ مهدي حامد مدير إدارة التل الكبير.



وعلى صعيد آخر أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على بدء حملة موسعة لتنظيف المساجد تنظيفًا شاملًا ودوريًّا.

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا صباح اليوم السبت 26 / 8/ 2023م بمديري إدارات أوقاف القاهرة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

كما أكد وزير الأوقاف تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات، لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية لكل تفاصيل العمل على جميع المساجد.