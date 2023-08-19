السبت 19 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الطيور غادرت بيروت وحمص وشيبس يشاركان في مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا

بوستر فيلم حمص وشيبس،
بوستر فيلم حمص وشيبس، فيتو

يشارك الفيلمان القصيران “الطيور غادرت بيروت”، للمخرج خليل درايفس زعرور، و"حمص وشيبس" للمخرج أحمد مغازي، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا الذي يقام في الفترة من 17 أغسطس حتى 2 سبتمبر المقبل. 

ويُعرض فيلم “الطيور غادرت بيروت” اليوم السبت الموافق 19 أغسطس الساعة 11 صباحًا، بتوقيت أستراليا، في مركز بانكستاون للفنون، بينما يُعرض الفيلم الثاني “حمص وشيبس” اليوم السبت أيضًا الساعة 2:35 مساءً في نفس المركز.

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الطيور غادرت بيروت

في أغسطس من العام 2020 انفجر مرفأ بيروت تاركًا وراءه مئات القتلى والمصابين و300 ألف شخص بلا مأوى، يتتبع الفيلم زينة في أعقاب تلك الكارثة وما تلاها من أزمات.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج خليل درايفس زعرور، بطولة رودولف زعرور، إنتاج Paul Thiltges Distributions، التوزيع والمبيعات عالميًا MAD Solutions.

 

حمص وشيبس

من تأليف وإخراج أحمد مغازي، ويشارك في بطولته بشار زيدان، ماجي بورجين ولارا عاصي،  وتدور الأحداث خلال انتظار الجدة ماجي لنتيجة اختبار كورونا الخاص بها في وقت مليء بالتوتر والوحدة، وتضطر الجدة للبحث عن تواصل إنساني فى المكان الوحيد الذي لا تريد أن تتواجد به، وهو شقة جارها العربي بشار. شارك الفيلم في مهرجان ميتا السينمائي، ومهرجان زنجبار السينمائي.

 

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