الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تحطم هليكوبتر عسكرية على متنها 20 من مشاة البحرية الأمريكية

هليكوبتر أمريكية
هليكوبتر أمريكية من طراز "في-22 أوسبري"، فيتو

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "في - 22 أوسبري" قبالة ساحل داروين في أستراليا.

وأوضحت محطة "سكاي نيوز أستراليا" أنه كان على متن المروحية نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

 

إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم الطائرة

من جانبها، ذكرت شبكة "إيه بي سي" العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.. وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

Advertisements

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز في - 22 أوسبري أستراليا ساحل داروين مشاة البحرية الامريكية تدريبات مشتركة مناورات قتالية

مواد متعلقة

تحطم طائرة هليكوبتر في نيجيريا

إسقاط هليكوبتر في روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا (فيديو)

الأكثر قراءة

تحطم هليكوبتر عسكرية على متنها 20 من مشاة البحرية الأمريكية

ترامب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته من "صورته الجنائية"

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقناة الناقلة

بدء امتحان الديناميكا لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

عقوبة تغيب المتهم دون عذر عن الحضور أمام قاضي التحقيق

اليوم، نظر دعوى إعلان سحب الثقة من نقيب المهندسين

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

تعرف على حالات يجوز فيها طرد المستأجر بقانوني الإيجار القديم والجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على بقايا الديناصور الأكثر فتكا، انقرضت منذ 66 مليون عام

تحرش ومواد مخدرة، تطورات خطيرة في قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن

زحل يتقابل مع الشمس صباح اليوم

لاعبات منتخب إنجلترا بعد واقعة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني: "نرفض التحرش"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية