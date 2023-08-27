تحطم هليكوبتر عسكرية على متنها 20 من مشاة البحرية الأمريكية

تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية من طراز "في - 22 أوسبري" قبالة ساحل داروين في أستراليا.

وأوضحت محطة "سكاي نيوز أستراليا" أنه كان على متن المروحية نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.

إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم الطائرة

من جانبها، ذكرت شبكة "إيه بي سي" العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي بشمال البلاد.. وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

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وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي.

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