اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

دخلت اليابان حلبة السباق نحو استكشاف سطح القمر، فيما بدأت الهند استكشاف سطح القمر بواسطة روبوت متحرّك، أعلنت شركة Mitsubishi Heavy Industries عن الموعد الذي سيتم فيه إطلاق مسبار SLIM الياباني المخصص لدراسة واستكشاف القمر.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه: "تقرر تغيير موعد إطلاق صاروخ H2A الذي سيحمل مسبار SLIM إلى الفضاء من 26 إلى 27 أغسطس الجاري".

سوء الأحوال الجوية

وأكد البيان أنه: "تم تأجيل موعد الإطلاق بسبب سوء الأحوال الجوية في مركز تانيجاشيما الفضائي الواقع جنوب غرب اليابان، والذي سيطلق منه الصاروخ، وفي حال تأجيل العملية مرة أخرى فإن الموعد الاحتياطي سيكون ما بين 28 أغسطس و15 سبتمبر العام الجاري".

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ويصل وزن مسبار SLIM الياباني إلى 200 كلج تقريبا، وارتفاعه 2.4 م، وحصل على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعده في دراسة حُفَر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزه بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر.

برنامج Artemis الأمريكي

وسيتم استخدام البيانات التي سيحصل عليها المسبار الياباني في إطار برنامج Artemis الأمريكي لدراسة القمر.

يذكر أن شركة Ispace اليابانية كانت قد أطلقت في أبريل الماضي مسبار Hakuto-R القمري، والذي كان من المفترض أن يكون أول مسبار من صنع شركة خاصة يطلق إلى القمر، لكن المسبار تحطم وانقطع الاتصال به عند هبوطه على سطح القمر.

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