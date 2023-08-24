الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

الخدمات التي تقدمها بطاقات الائتمان في البنك الأهلي

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يقدم البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات المصرفية لعملائه ومنها بطاقات الائتمان.

وتشتمل بطاقات الائتمان في البنك الأهلي على عدة خصائص تناسب احتياجات العملاء.

ويأتي على رأس الخدمات التي تقدمها بطاقات الائتمان من البنك الأهلي وخصائص هذه البطاقات ما يلي:


1- حرية استخدام البطاقة في المشتريات والسحب النقدي في كافة أنحاء العالم.
2- التسوق عبر الانترنت من خلال خدمة الكود الأمن OTP.

3- سعر عائد مدين شهري 2.2% للبطاقات المضمنة و2.55% للبطاقات غير المضمنة على المشتريات والسحب النقدي.
4 أقل حد أدنى للسداد 5% شهريا من رصيد البطاقة الائتمانية.
5- إمكانية إصدار بطاقات إضافية.
6-الإدراج التلقائي ببرنامج الـ Ahly points ويمكن للعملاء الاطلاع على كافة تفاصيل برنامج نقاط البنك الأهلي من خلال الرابط التالي:
https://www.alahlypoints.com/rewards/phoenix/NBE_AR
 

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7-تقسيط حركات المشتريات والسحب النقدي لفترات تصل إلى 36 شهر بسعر عائد مدين مميز من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف.
8- تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 12 شهر بدون فوائد ضمن مجموعة كبيرة من التجار المتعاقدين مع البنك الأهلي  .
 

معاش الدولار الأمريكي 

ومن جانب اخر أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة لأول مرة في مصر، منتجا جديدا للتأمين البنكي بالدولار الأمريكي للمصريين بالخارج، ضمن فعاليات أقيمت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إطلاق منتج جديد للمصريين المقيمين بالخارج تحت مسمى "معاش بكرة" بالدولار الأمريكي بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وحضر الفعاليات سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة  البنك الأهلي المصري وإسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ومحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. 

طرح أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج لتعزيز مشاركتهم في نمو الاقتصاد

وصرح الدكتور محمد فريد بأن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج لتعزيز مشاركتهم في نمو الاقتصاد القومي حيث تعتبر وثيقة معاش بكرة بالدولار هي أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف الوثيقة الجديدة توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية، توفر الوثيقة برنامجا تأمينيا متكاملا بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

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