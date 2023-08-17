بنك الفلبين المركزي يثبت سعر الفائدة عند 6.25%

ترك البنك المركزي الفلبيني سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 6.25٪ للاجتماع الثالث على التوالي،اليوم الخميس، لموازنة الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.

محافظ بنك الفلبين المركزي

قال إيلي ريمولونا بعد أن ترأس أول اجتماع سياسي له بصفته محافظ بنك الفلبين المركزي أن المجلس النقدي أدرك التوقعات الصعبة للنمو الاقتصادي، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وجاء قرار بنك الفلبين المركزي بتمديد توقف سياستها بعد بيانات الأسبوع الماضي تظهر أن الاقتصاد المحلي نما بأبطأ وتيرة سنوية له منذ ما يقرب من 12 عامًا في الربع الثاني، بسبب انكماش الإنفاق الحكومي وضعف الطلب المحلي.

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سعر الفائدة

توقع جميع الاقتصاديين العشرين في استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 7 إلى 14 أغسطس، باستثناء واحد، أن يترك البنك المركزي سعر الاقتراض لليلة واحدة دون تغيير. توقع أحدهم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

أظهرت أحدث توقعاتها لأسعار المستهلك لهذا العام والعام المقبل أن متوسط ​​التضخم سوف يبلغ 5.6٪ و3.3٪ على التوالي، أعلى من التوقعات السابقة البالغة 5.4٪ و2.9٪.

متوسط ​​التضخم

هدأت الأسعار للشهر السادس على التوالي في يوليو، لكن معدل التضخم 4.7٪ ظل خارج النطاق المريح للبنك المركزي بين 2٪ و4٪.

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