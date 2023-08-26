السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة لانس في الدوري الفرنسي

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

أعلن المدير الفني الإسباني لويس انريكي مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة لانس في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، المباراة التي تقام على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.

وجاء تشكيل باريس على النحو التالي: 

تشكيل باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكريناير، هيرنانديز 

خط الوسط: ايمري، اوجارتي، فيرير ا 

خط الهجوم: ديمبلي،  مبابي، اسينسيو 

مبابي يطلب بقاء فيراتي 

تسيطر حالة من الجدل على مصير الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، داخل حديقة الأمراء.

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وكان مسئولو باريس سان جيرمان قد اجتمعوا مع فيراتي ونيمار قبل عدة أسابيع، لإبلاغ الثنائي بأنهما خارج حسابات الفريق، ويجب عليهما إيجاد فريق جديد.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن كيليان مبابي نجم باريس، لا يعارض بقاء فيراتي مع الفريق الباريسي في الموسم الحالي.

وكشفت: "خلال حفل أقيم بنهاية الموسم الماضي في كان، تحدث مبابي مع فيراتي وأبلغه بأنه يريد البقاء مع باريس لموسم آخر، وطالب اللاعب الإيطالي بأن يستمر أيضًا معه في حديقة الأمراء".

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وجاء ذلك عكس موقف مبابي من نيمار، الذي ذكرت العديد من التقارير، أن النجم الفرنسي ضغط على الإدارة، من أجل بيع اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ماركو فيراتي يميل بالفعل للبقاء مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ديشامب يكشف حقيقة أنانية مبابي 

نفى ديديه ديشامب تدخله في قضية كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب رفض اللاعب لتجديد عقده.

وقال ديشامب فى تصريحات لـ ليكيب الفرنسية: "لا شك أن الوضع كان معقدًا، ولكن الآن أصبح طبيعيًا، والأمر بات رائعا".

وأضاف: "لم أتدخل مطلقا في قضية كيليان، هذا ليس دوري، ولكن أتحدث معه مثلما أفعل ذلك مع اللاعبين الآخرين".

وأكمل: "كيليان ليس أنانيًا، وهو لاعب يساعد الفريق وقادر على صناعة الفارق".

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