يمنح تكليف وزارة الصحة.. شروط القبول والدراسة بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

قال الدكتور محمد حسين معبد، عميد المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف، إن المعهد يقبل طلاب شعبة علمي علوم، والحاصلين على دبلوم التمريض بتقدير جيد على الأقل والطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية الصحية.

وأضاف معبد في تصريحات صحفية أن المعهد يمنح دبلوم فني تمريض بعد دراسة عامين وبكالوريس التمريض التقني بعد دراسة 4 سنوات ويتكلف طلابه عقب عامين في وزارة الصحة مع إمكانية استكمال الدراسة بالتوازي أو عقب انتهاء الدراسة لمدة 4 سنوات.

Advertisements

وأشار إلى أن المعهد يضم شعبتين تمريض الطوارئ والحوادث وتمريض الأطفال وحديثي الولادة، ويقضي الطلاب فترة تدريب عملية طبية اكلينيكة في الوحدات الصحية المناسبة للموقع الجغرافي للخريجين.

ولفت إلى أنه يشترط للالتحاق بالمعهد أن يستوفى الطالب الشروط طبقا لقانون تنظيم المعاهد وأن يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة علمي علوم أو ما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى للقبول والذي تشترطه وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق.

من المرتقب أن يبدأ تنسيق المرحلة الثالثة علمي علوم 2023 في مطلع سبتمبر المقبل، ويتاح التقديم فيها للطلاب الناجحين في الثانوية العامة من 205 درجة أي معدل 50% وحتى الأقل من 250 درجة، للشعبتين العلمية والأدبية.

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم

ويتضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم:

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية طنطا

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

الفني التجارى بالمحله الكبرى

تربية رياضية بنات السويس

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

تربية رياضية بنات أسوان

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

تربية نوعية فنية بور سعيد

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجارى بدمنهور

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

تربية نوعية فنية دمياط

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الفني للفنادق الاسكندرية

الفني التجارى بطنطا

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجارى بالمنصورة

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين مطروح

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

سياحة وفنادق بني سويف

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندرية طالبات

آداب انتساب موجه أسيوط

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

الفني التجارى ببنها

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية أسيوط

ك.ت. فني صناعى الصحافه

ك.ت. فني صناعى سوهاج

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

تربية رياضية بنات بور سعيد

ك.ت. فني صناعى بنها

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

ك.ت. فني صناعى أسوان

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية القاهرة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

تربية نوعية موسيقية المنوفية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادى

الفني التجارى بشبرا

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنيا

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.