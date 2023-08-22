الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

سموحة يتقدم بشكوى رسمية ضد فيوتشر، اعرف التفاصيل

فرج عامر، فيتو
فرج عامر، فيتو

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تقدم النادي السكندري بشكوى رسمية ضد نادي فيوتشر. 

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: “سموحة يشتكي فيوتشر رسميًا لعدم سداده ١٧ مليون جنيه قيمة انتقال عبد الكبير الوادي من سموحة آلى فيوتشر”. 

وكان نادي سموحة، أعلن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب إسلام جابر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البنك الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سموحة عبر فيس بوك صورة لـ فرج عامر رئيس النادي رفقة إسلام جابر وعلقت عليها: "نادي سموحة ينجح في ضم "إسلام جابر" لاعب البنك الأهلي السابق بعقد يمتد لـ ٣ سنوات في صفقة انتقال حر، مرحبًا بك في الموج الأزرق".

فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع 3 صفقات

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، أعلن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ونشر فرج عامر صورا تجمعه مع 3 صفقات جديدة وهم فادي فريد قادمًا من نادي البنك الاهلي ومصطفى ميدو وأحمد خالد من نادي أسوان.

وعلق فرج عامر على الصور كالتالي: 

نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن مصطفى ميدو قادمًا من نادي أسوان.

سموحة يتعاقد مع الكابتن أحمد خالد قادمًا من نادي أسوان.

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نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن فادي فريد قادمًا من نادي البنك الأهلي.

وكان فرج عامر رئيس سموحة، أعلن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مصطفى البدري قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه مع مصطفى البدري بقميص سموحة وعلق عليها: "نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن مصطفي البدري قادمًا من النادي الأهلي علي سبيل الإعارة".

وكان فرج عامر رئيس سموحة، أعلن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب محمود وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه مع محمود وحيد بقميص سموحة وعلق عليها: "نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن محمود وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

وكان نادي سموحة، أعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عبد اللطيف بن قسو لاعب نادي اتحاد طنجة في الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي سموحة صورا للاعب عبد اللطيف بن قسو رفقة فرج عامر رئيس النادي وعلقت: "تعاقد نادي سموحة مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مرحبًا بك في الموج الأزرق".

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