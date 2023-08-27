الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

كفر الشيخ حلوة أوي، القصة الكاملة لتصدر هيفاء وهبي التريند بعد حفلها بالمحافظة (فيديو وصور)

هيفاء وهبي من حفلها
هيفاء وهبي من حفلها بكفر الشيخ، فيتو

تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفلها الغنائي الأخير التي أحيته في كفر الشيخ وسط حضور جماهيري كبير.

حفل هيفاء وهبي في كفر الشيخ 

وقدمت النجمة هيفاء وهبي خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في كفر الشيخ باقة من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور على المسرح. 

كفر الشيخ حلوة أوي

وأعربت هيفاء وهبي عن سعادتها البالغة بحفلها الغنائي، وقدمت الشكر لأهالي المحافظة قائلة: "كفر الشيخ حلوة أوي وناسها أحلى، يمكن أنتم من أحلى الجماهير اللي شُفتها.. أنا بحبكم أوي وشكرا لحضوركم، وأنا سعيدة بوجودي في المدينة السياحية بكفر الشيخ". 

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هيفاء وهبي في كفر الشيخ

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة صور من حفلها في كفر الشيخ على حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وقالت “هيفاء”: "شكرا عالحب الكبير كنت مبسوطه جدا بوجودي معاكم في قرية مارينا دلتا بكفر الشيخ، وكنت سعيدة بوجودكم معايا واستقبالكم الجميل.. شكرا للحشد الكبير وأشوفكم تاني عن قريب".

أغاني هيفاء وهبي

 ومن ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كليب أغنيتها الجديدة “مبضعفش” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "مبضعفش" من كلمات: عمرو المصري، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: سليمان دميان، إخراج: إيلي فهد.

فيلم رمسيس باريس 

وكانت هيفاء وهبي قد شاركت في موسم أفلام عيد الفطر المبارك الماضي من خلال فيلم "رمسيس باريس". 

وفيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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