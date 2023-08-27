الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

رسالة المشرف على الكرة بالمقاولون لشوقي غريب

شوقي غريب، فيتو
شوقي غريب، فيتو

 وجه المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، رسالة  شكر للكابتن شوقي غريب.

 

وأكد المشرف العام على الكرة بالمقاولون، في تصريحات للإعلامي مجدي عبد الغني، عبر شاشة قناة الشمس، أن الكابتن القدير شوقي غريب تماشى مع سياسة النادي منذ أول يوم وجلوسه مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي.

 

وواصل بأن شوقي غريب أفرز لاعبين مميزين للنادي ومنتخبات مصر علاوة على الاعتماد على مواهب قادمة وأن لديه الجرأة على الدفع باللاعبين الصغار والاعتماد عليهم في المباريات فضلا عن ترك الفرصة لعمر فايد لخوض تجربة الاحتراف.

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وشدد:" شوقي غريب مدرب مخضرم وتأقلم مع الأجواء في نادي المقاولون العرب وظهرت بصماته بسرعة مع النادي".

 

وأردف:" يجب على الأندية إعطاء الفرصة للناشئين في مباريات الدوري المصري ".

وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح أعلن في وقت سابق إتمام إجراءات انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث أرسل النادي الاستغناء الخاص به.

 

ووقع عمر فايد على عقود انتقاله للنادي التركي رسميا لمدة 4 مواسم.


وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لعمر فايد مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية وموجها الشكر للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.


وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.


وقال فتحي انه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية مؤكدا أنه تم رفض العروض المحلية رغبة في تقديم مشروع جديد للكرة المصرية.

يذكر أن صاحب ال20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًا ليكون على غرار محمد صلاح ومحمد النني.

مشوار عمر فايد مع المقاولون 


وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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