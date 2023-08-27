"إشراقة أمل"، قائمة الشباب في انتخابات نادي هيئة التدريس بجامعة بنها

اتجه شباب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها لتكوين قائمة تحت عنوان "إشراقة أمل" لخوض انتخابات نادي أعضاء هيئة التدريس المقرر إقامتها في 25 أكتوبر القادم.



أعضاء قائمة "إشراقة أمل"

تضم القائمة كلا من:

الدكتور رضا السيد عمر كلية الزراعة، الدكتور مسعد السيد أحمد بحيري كلية الآداب، الدكتور خالد عيد أحمد كلية الآداب، الدكتور أحمد شحاتة محمد علوان الآداب، دكتور عوض محمد علي العبد الطب، الدكتور محمد سمير أبو الفتوحي آداب، الدكتور عادل عبد الحميد حافظ الزراعة، الدكتور رضا محمد يوسف زويل زراعة، الدكتور عطا علي السيد خميس تربية رياضية، الدكتور رامي محمد تربية رياضية، الدكتور سيد محمدي صميدة تربية، الدكتور ايهاب سعد محمدي تربية نوعية، الدكتور طاهر عيد أحمد تربية رياضية، الدكتور هاني أبو الفتوح جهة التربية نوعية، الدكتور محمد مصطفى محمد عفيفي علوم، الدكتور محمود أحمد جودة الجزار فنون، الدكتور عبد العزيز حسن عبد العزيز تربية رياضية، الدكتور راشد عبد الفتاح محمد زراعة.

الدكتور صديق عبد الفتاح، الدكتور صديق عبد العزيز صديق زراعة، الدكتور خالد حسن عيسى هندسة شبرا، الدكتور محمد كامل فتوح تربية، الدكتور أوت عبد الفتاح السنوسي طب بيطري، الدكتورة غادة عبد الحميد عبد العزيز تربية نوعية، الدكتورة إنجي صابر أحمد درويش تربية نوعية، الدكتور هشام أحمد أمين تجارة، الدكتور محمد أحمد محمد تربية رياضية، الدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح تربية نوعية.

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