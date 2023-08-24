إجراء 500 عملية ضمن قوائم الانتظار بمستشفى بنها التعليمي

أعلن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى بنها التعليمي الانتهاء من إجراء أكثر من ٥٠٠ عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار وذلك مع نخبة من أمهر جراحي العيون والشبكية والجسم الزجاجي ضمن خدمات القسم التي تضمن عمليات إزالة المياه البيضاء بأحدث الأجهزة وزرع أجود أنواع العدسات مثل العدسات الأمريكية والألمانية، بنظام العلاج على نفقة الدولة ونظام التعاقد مع التأمين الصحي وعمليات الحقن داخل العين، لعلاج ارتشاح مقلة العين، بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات إزالة ظفرة العين بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات إزالة الزوائد الجلدية والأكياس الدهنية.

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أشار بيان للمستشفى أنه للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة برجاء احضار صورة من الرقم التأميني من أقرب مكتب للتأمينات، وصورة شخصية، وصورة البطاقة الشخصية

أوضح البيان أن العيادات الخارجية بالقسم من فر بعدها خدمات منها الكشف الطبي لجميع الفئات العمرية في العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة.

والكشف الطبي والمتابعة لمرضى اعتلال شبكية العين مع نخبة من أكفأ أطباء واستشاري أمراض شبكية العين.

وخدمة الفحص الشامل والكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين بسبب داء السكري، وذلك بالتنسيق مع السادة أطباء الباطنة في عيادات الباطنة ومتابعة السكر بالمستشفى.

والكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين في الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة والكشف الطبي لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، مع قياس ومتابعة ضغط العين بأحدث الأجهزة وصرف العلاج المجاني للمترددين على العيادة الخارجية بالتنسيق مع أطباء صيدلية العلاج المجاني، وصرف علاج ضغط العين لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، بالتنسيق مع أطباء صيدلية نفقة الدولة الموجودة بالمستشفى.

وخدمات وحدة فحوصات أمراض العين منها خدمة الاشعة المقطعية على مركز الابصار بالماسح الضوئي

OCTوقياس قوة عدسة العين

biometry and IOL calculation

وخدمات وحدة الليزر ومنها مسح عدسة العين بعد عمليات المياه بالبيضاء باستخدام جهاز الياج ليزر

YAG laser posterior capsulotomy

وعلاج ارتفاع ضغط العين ( المياه الزرقاء) الناتجة عن زاوية العين المغلقة باستخدام الياج ليزر

YAG laser peripheral iridotomy for

angle closure glaucoma

وعلاج أمراض الاعتلال الشبكي السكري باستخدام جهاز الأرجون ليزر

Argon laser retinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy.