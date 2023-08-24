الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

إجراء 500 عملية ضمن قوائم الانتظار بمستشفى بنها التعليمي

أطباء قسم العيون
أطباء قسم العيون بمستشفى بنها التعليمي، فيتو

أعلن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى بنها التعليمي الانتهاء من إجراء أكثر من ٥٠٠ عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار وذلك مع نخبة من أمهر جراحي العيون والشبكية والجسم الزجاجي ضمن خدمات القسم التي تضمن عمليات إزالة المياه البيضاء بأحدث الأجهزة وزرع أجود أنواع العدسات مثل العدسات الأمريكية والألمانية، بنظام العلاج على نفقة الدولة ونظام التعاقد مع التأمين الصحي وعمليات الحقن داخل العين، لعلاج ارتشاح مقلة العين، بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات إزالة ظفرة العين بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات إزالة الزوائد الجلدية والأكياس الدهنية. 

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أشار بيان للمستشفى أنه للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة برجاء احضار صورة من الرقم التأميني من أقرب مكتب للتأمينات، وصورة شخصية، وصورة البطاقة الشخصية

أوضح البيان أن العيادات الخارجية بالقسم من فر بعدها خدمات منها  الكشف الطبي لجميع الفئات العمرية في العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة.
والكشف الطبي والمتابعة لمرضى اعتلال شبكية العين مع نخبة من أكفأ أطباء واستشاري أمراض شبكية العين. 
وخدمة الفحص الشامل والكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين بسبب داء السكري، وذلك بالتنسيق مع السادة أطباء الباطنة في عيادات الباطنة ومتابعة السكر بالمستشفى. 
والكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين في الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة والكشف الطبي لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، مع قياس ومتابعة ضغط العين بأحدث الأجهزة وصرف العلاج المجاني للمترددين على العيادة الخارجية بالتنسيق مع أطباء صيدلية العلاج المجاني، وصرف علاج ضغط العين لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، بالتنسيق مع أطباء صيدلية نفقة الدولة الموجودة بالمستشفى.

وخدمات وحدة فحوصات أمراض العين منها خدمة الاشعة المقطعية على مركز الابصار بالماسح الضوئي 
OCTوقياس قوة عدسة العين 
biometry and IOL calculation

وخدمات وحدة الليزر ومنها مسح عدسة العين بعد عمليات المياه بالبيضاء باستخدام جهاز الياج ليزر 
YAG laser posterior capsulotomy 
وعلاج ارتفاع ضغط العين ( المياه الزرقاء) الناتجة عن زاوية العين المغلقة باستخدام الياج ليزر 
YAG laser peripheral iridotomy for 
angle closure glaucoma
وعلاج أمراض الاعتلال الشبكي السكري باستخدام جهاز الأرجون ليزر 
Argon laser retinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy. 

 

 

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العلاج علي نفقة الدولة مستشفي بنها التعليمي مستشفي بنها طب وجراحة العيون بنها بنها التعليمي

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