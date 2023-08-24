بنها الجامعي ينقذ حياة شاب قفز من الدور الرابع هربا من حريق
تمكن فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي من إنقاذ شاب في العقد الرابع من عمره بجراحة عاجلة لبناء القفص الصدري ومعالجته من مضاعفات إصابته جراء قفزه من الطابق الرابع هربا من حريق بمحافظة المنوفية.
وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي بمستشفي بنها الجامعي، أنه جرى إجراء جراحة طارئة وسريعة بواسطة فريق طبي من انقاذ شاب أربعيني القي بنفسه من الطابق الرابع هربا من نيران كانت قد اشتعلت بالمصنع الذي يعمل به بالمنطقة الصناعية بقويسنا حيث جري نقله الي مستشفيات بنها الجامعية وتم حجزه بالعناية المركزة بالطوارئ.
وأضاف المدير التنفيذي أنه تبين بعد الفحوصات والاشعات إصابته بحروق متفرقة سطحية بمنطقة الصدر بنسبة 30 ٪ مع كسور متعددة بالضلوع اليمني واليسري وانفجار بالرئتين.
وأشار على الفور قام الدكتور إبراهيم قصب باستدعاء الفريق الطبي المكون من الدكتور باسم مفرح والدكتور محمد الجزار والدكتورة خديجة فتحي والأطباء المقيمين محمد الخواجة ومحمود عيد وأحمد رضا ومحمود النجار حيث تم ادخال المريض لجراحة عاجلة لاعادة بناء القفص الصدري واستئصال الضلوع المتهشمة والتي اخترقت الرئتين وأدت لانفجارهما وخرج المريض بعد 6 ساعات كاملة قضاها في العملية المعقدة ومازال يخضع للعلاج بالعناية المركزة.
ووجه الدخاخني الشكر لفريق قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي وللدكتور محمد أبو النصر مدير العمليات الموحدة علي تعاونه وأطباء التخدير أسماء فتح الباب واسراء خالد وتمريض القسم ايمان الشرقاوي وهند محمد وابتهال فكري.
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