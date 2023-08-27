جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة بترعة بالقليوبية

تكثف مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من مساكن شلقان، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بنشر صورة المتوفاة للتوصل لأهلها، واستدعاء شهود الواقعة لمعرفة تفاصيل العثور على الجثة، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة للتوصل لمرتكب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

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جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد عثور الأهالي بمنطقة شلقام على جثة فتاة ملقاة بترعة الباسوسية.

وبالفحص والانتقال لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين العثور على جثة فتاة مجهولة ملقاة بترعة الباسوسية بالقرب من منطقة مساكن شلقان دائرة المركز، جرى نقل الجثة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.