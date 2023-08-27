التموين: توزيع الدقيق بدلا من الخبز المدعم قرار وزاري منذ 2018 (فيديو)

الخبز المدعم، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة مقترح توزيع الدقيق بدلا من الخبز المدعم.

قرار وزاري بالنسبة لرغيف الخبز

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": منذ 2018 وهناك قرار وزاري اختياري بالنسبة للمواطن بالحصول على 150 رغيفا لكل مواطن شهريا أو البديل الحصول على 10 كيلو جرام من الدقيق.

حصة الخبز البلدي وصرف الدقيق



وأوضح: إتاحة صرف دقيق لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين بدلا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم بشكل اختياري وليس اجباري".



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الفرق بين أهل الريف والحضر

وتابع:"أهل الريف يفضلوا الحصول علي الدقيق يفضلون أن يقوموا بالخبز ولديهم أدوات للخبز وعمل منتجات أخرى، أما أهل الحضر يفضلون الحصول على العيش".



قصة توزيع الدقيق

وأكمل:"الحديث عن توزيع الدقيق بدلا من الخبز المدعم ليس بالونة اختبار، لأنه موضوع قديم ولكنه طفا على السطح الأيام الأخيرة من قبل بعض الناس".



دعم رغيف العيش

وأكد: لا مساس بالدعم ولا رغيف العيش.

تأمين احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية

وتضع وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لتأمين احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من الخبز المدعم لصالح 72 مليون مواطن.

من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.

وتنتج المخابز البالغ عددها 30 ألفًا على مستوى الجمهورية نحو 270 مليون رغيف يوميًّا، ويتم تسليم المواطنين رغيف زنة 90 جرامًا بعدد 5 أرغفة بإجمالي وزن 450 جرامًا وتبلغ الحصة الشهرية 150 رغيفًا.

القرارات المنظمة لعملية إنتاج رغيف الخبز

وأصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات منظمة لعملية إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم الذي يتم صرفه على بطاقات الخبز للمواطنين، وأبرزها:

تحديد سعر بيع الطن من القمح التمويني للمطاحن التموينية عند 10 آلاف و60 جنيها للطن.

تحديد سعر الدقيق المخصص للخبز البلدي بنسبة استخراج 87.5%% بمبلغ 11 ألف و800 جنيه للطن للمخابز البلدية التي تنتجه.

تحديد سعر الدقيق البلدي لمستودعات الدقيق عند 11 ألفا و825 جنيها للطن، وذلك للدقيق الذي تم توزيعه على بطاقة التموين.

سعر تكلفة رغيف الخبز

وتتحمل الدولة 96 قرشا للرغيف في المخابز البلدية التي تعمل بالسولار، و90 قرشا للمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي، و103 قروش في المخابز التي تنتج الخبز المجري التي تعمل بالسولار، و97 في المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي، لبيعه بسعر قروش لأصحاب البطاقات التموينية..

وتتحمل الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية فارق السعر الجديد في السولار، وسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار على الحسابات البنكية لأصحاب المخابز طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية المواطن، حيث يحصل المواطن على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

مواصفات الخبز البلدي المدعم

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد أصدر توجيها وزاريا رقم ٢٣ بشأن مواصفات الدقيق والخبز البلدي المدعم استخراج ٨٧.٥٪.

وتضمن قرار وزير التموين، أنه على أصحاب المطاحن والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج دقيق القمح التمويني استخراج ٨٧.٥%، على أن يتم إنتاج الدقيق وفقا للمواصفات القياسية بطحن القمح في ظروف تكفل أقل فقد في القيمة الغذائية وعدم حدوث تغيرات غير مقبولة في صفاته.