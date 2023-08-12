إجراءات التموين لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.. إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.. الدولة تتحمل سعر تكلفة الرغيف بـ96 قرشا لبيعه بـ 5 قروش

تضع وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة لتأمين احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية من الخبز المدعم لصالح 72 مليون مواطن.

من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.

وتنتج المخابز البالغ عددها 30 ألفًا على مستوى الجمهورية نحو 270 مليون رغيف يوميًّا، ويتم تسليم المواطنين رغيف زنة 90 جرامًا بعدد 5 أرغفة بإجمالي وزن 450 جرامًا وتبلغ الحصة الشهرية 150 رغيفًا.

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القرارات المنظمة لعملية إنتاج رغيف الخبز

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات منظمة لعملية إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم الذي يتم صرفه على بطاقات الخبز للمواطنين، وأبزرها:

تحديد سعر بيع الطن من القمح التمويني للمطاحن التموينية عند 10 آلاف و60 جنيها للطن.

تحديد سعر الدقيق المخصص للخبز البلدي بنسبة استخراج 87.5%% بمبلغ 11 ألف و800 جنيه للطن للمخابز البلدية التي تنتجه.

تحديد سعر الدقيق البلدي لمستودعات الدقيق عند 11 ألفا و825 جنيها للطن، وذلك للدقيق الذي تم توزيعه على بطاقة التموين.

سعر تكلفة رغيف الخبز

وتتحمل الدولة 96 قرشا للرغيف في المخابز البلدية التي تعمل بالسولار، و90 قرشا للمخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي، و103 قروش في المخابز التي تنتج الخبز المجري التي تعمل بالسولار، و97 في المخابز التي تعمل بالغاز الطبيعي، لبيعه بسعر قروش لأصحاب البطاقات التموينية. .

وتتحمل الدولة ممثلة في هيئة السلع التموينية فارق السعر الجديد في السولار، وسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار على الحسابات البنكية لأصحاب المخابز طبقا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية المواطن، حيث يحصل المواطن علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

مواصفات الخبز البلدي المدعم

وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قد أصدر توجيها وزاريا رقم ٢٣ بشأن مواصفات الدقيق والخبز البلدي المدعم استخراج ٨٧.٥٪.

وتضمن قرار وزير التموين، أنه على أصحاب المطاحن والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج دقيق القمح التمويني استخراج ٨٧.٥%، على أن يتم إنتاج الدقيق وفقا للمواصفات القياسية بطحن القمح في ظروف تكفل أقل فقد في القيمة الغذائية وعدم حدوث تغيرات غير مقبولة في صفاته.

رغيف الخبز المدعم

وأكد وزير التموين في قراره أنه على المطاحن اتباع ممارسات التصنيع الجيد بحيث يكون الدقيق نظيفا خاليا من أي شوائب أو مواد غريبة وأن يكون الدقيق محتفظا بالخواص الطبيعية المميزة له خاليا من الروائح والنكهات الغريبة، وأن يكون الدقيق نظيفا طبيعي اللون، خاليا من الحشرات الحية وأجزائها وأطوارها ومخلفات القوارض، وأن يكون الدقيق خاليا من النموات الفطرية، وأن يكون خاليا من الردتين الناعمة والخشنة.

كما نص التوجيه، أنه على أصحاب المخابز والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج الخبز البلدي المدعم من دقيق القمح التمويني نخل الردة المعدة للرغيف بالمنخل رقم ٢٠ مع الاحتفاظ به في المخبز مع تنظيف أدوات العجن والرغيف والخبز مما يتخلف عليها من عجين سابق أو ما يتعلق بها من أتربة وأن يراعوا عند صناعة الخبز البلدي أن يكون الرغيف البلدي المنتج مكتمل الاختمار بغير نقص أو زيادة، محتفظا بمظهره الطبيعي كامل الاستدارة والنضج.

وأكد وزير التموين في القرار أن يكون الخبز البلدي المنتج طبيعي المذاق والرائحة ومطابق للمواصفات والأوزان المحددة، ليكون الخبز البلدي الطري وزن الرغيف الساخن الماو الطري ۹۰ جراما ولا يقل قطره عن 18 سم، ونسبة رطوبة الخبز الساخن لا تزيد على ٢٦%، والخبز البارد على ٢٥٪، "ويقصد بالخبز البارد الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية الخبز"، بينما الخبز البلدي الملدن يكون وزن الرغيف ۹۰ جراما ولا يقل قطره عن ١٨ سم، ونسبة الرطوبة لا تزيد في جميع الأحوال عن ٢٦٪.

موسم القمح 2023

وأعلنت وزارة التموين غلق موسم القمح الجديد، حيث بلغ معدل التوريد نحو 3.9 مليون طن قمح

وأكدت وزارة التموين أن لديها طاقات تخزينة تصل لـ 5.5 مليون طن، حيث تم استلام القمح المحلي من المزارعين في جميع الصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.

وقد تم زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة.

تطوير الصوامع

وأشارت إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

وأكدت ان هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

أسعار توريد القمح

وجا قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1250 جنيه مقارنة ب 885 جنيه في الموسم الماضي هو يشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.

وأشارت إلى أن زيادة التوريد المحلي ساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الاستهلاك، مؤكدًا علي ضرورة تشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح إلي الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.

وكان مجلس الوزراء، وافق على حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه، ويأتى هذا القرار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد فى تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.