الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

أعلن  الجيش اللبناني مساء اليوم السبت أن زورقًا حربيًّا إسرائيليًّا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس النافورة جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الجيش اللبناني، اليوم السبت:  اعتبارًا من الساعة 6:50 وحتى الساعة 9:00 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة".

 

اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه اللبنانية

وأوضح البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وفي أواخر العام الماضي، وقع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.

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ومنذ أيام هدد وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله الجنوب لبناني على خلفية التوترات بين إسرائيل ولبنان.


تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي لـ “لبنان”

وقال جالانت خلال تفقده لـ مزارع شبعا المحتلة على الحدود اللبنانية، ورؤيته لخيمة أقامها "حزب الله" في المنطقة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقال جالانت: "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئا، لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية، إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة - سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".

وتابع "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".
ووسط أزمات كبيرة يمر بها جيش الاحتلال عزز الجيش الإسرائيلي من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من حزب الله اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحديد موعد لعقد جلسة مع وزير  الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وكبار المسئولين في الجيش لبحث تهديدات حسن نصر الله.
 

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