خبير لبناني يكشف لفيتو سر البيانات التحذيرية للسفارات في لبنان: جمر تحت الرماد

قال محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني في تصريحات خاصة ل «فيتو»، إننا اذا نظرنا إلى المستجدات التي طرأت على الساحة اللبنانية يمكن ملاحظة التطورات التالية: الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بين حركة فتح وكل من تنظيمي جند الشام وفتح الإسلام هدأت مؤقتا، وهي مرشحة للاستئناف بدرجة أقسى وأوسع من المرحلة الأولى.

الاشتباكات المقبلة في لبنان قد تتوسع إلى معظم مخيمات اللاجئين

وأوضح الرز أن الاشتباكات المقبلة قد تتوسع إلى معظم مخيمات اللاجئين من جنوب لبنان الى شماله.

Advertisements

وأشار المحلل السياسي اللبناني إلي أن التطور الثاني هو ما طلبته لجنة الخارجية في الكونجرس الأمريكي من وزير الخارجية أنطوني بلينكن حول سرعة التحرك في لبنان لتخليصه من ( الفخ الإيراني ) حسب قولها وتم الحاق هذا الطلب بالتهديد بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ووفقا المحلل السياسي اللبناني فأن التطور الثالث هو تكثيف المناورات العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان.. مشيرا إلي أن كل ذلك يأتي فيما يتحضر المبعوث الرئاسي الفرنسي وموفد اللجنة الخماسية لودريان للعودة إلى لبنان منتصف شهر سبتمبر المقبل، كاشفا عن أن المعلومات تفيد بأن زيارة لودريان ستكون الزيارة الأخيرة التي يقوم بها لحل أزمة الانتخابات الرئاسية.

الأجواء العامة في لبنان تنبئ عن جمر تحت الرماد

وأضاف المحلل اللبناني: "وسط كل هذه التطورات طلبت سفارات السعودية والكويت وألمانيا من رعاياها مغادرة لبنان بسرعة قصوى" مشيرا إلي أن هذه القرارات لم تأت من فراغ، فبالرغم من طمأنة الخارجية اللبنانية للدول العربية والأجنبية علي سلامة مواطنيها في لبنان، إلا أن الأجواء العامة تنبئ عن جمر تحت الرماد خاصة في الظروف الدولية الحالية التي تشهد فرزا في الساحات بدأ في السودان وامتد إلى النيجر وغيرهما في مناطق الشرق الأوسط.

تعاظم الثقة بالمؤسسة العسكرية وقائدها في لبنان

واستطرد "لكن مؤسسة الجيش اللبناني التي حافظت على وحدتها وانضباطها لا تزال تمثل العمود الفقري للدولة اللبنانية وهي مرشحة للعب دور حاسم في حفظ الأمن.. دون أن ننسى أن أحد السيناريوهات التي تم تداولها في الآونة الأخيرة تحدثت عن أزمة أمنية سوف يتعرض لها لبنان وسيكون دور الجيش بارزا في اخمادها، ما سيؤدي إلى تعاظم الثقة بالمؤسسة العسكرية وقائدها وبالتالي يصبح طريق القصر الجمهوري ممهدا أمام العماد جوزيف عون الذي ارتفعت اسهمه في الفترة الأخيرة.

وتساءل المحلل اللبناني علي إمكانية أن نشهد خلال الأيام المقبلة عملية جراحية في لبنان لإنهاء أزمة الرئاسة فيها؟ مختتما حديثه بأن الجواب مرهون بمستجدات الأسبوعين المقبلين.

اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة في لبنان

وشهد مخيم عين الحلوة اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

وأصدرت السفارة الكويتية في بيروت، صباح اليوم السبت، بيانًا بشأن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها الدولة اللبنانية في الفترة الحالية.

وأهابت السفارة بمواطنيها الموجودين في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية.

يأتي هذا بعد أن طلبت السفارة السعودية لدى لبنان من مواطنيها مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.