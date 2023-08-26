أخبار الاقتصاد اليوم.. القابضة للأدوية تكشف أسعارها وحجم إنتاجها.. ومميزات تحويل السيارة الغاز إلى العمل بالكهرباء

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد.

تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا واللواء كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والوفد المرافق له وعدد من مقاولي التنفيذ.



وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمهندس أحمد عبدالرحمن بدر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.

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يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

تم مناقشة مستجدات الأعمال والواقع الفعلي للإنشاءات ومراحل تنفيذ مشروع التطوير في مجمع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في ضوء الجدول الزمني المعتمد لإنهاء المشروع.

واستعراض المخطط العام لإدارة أصول شركات المحمودية والسيوف والأهلية وستيا، وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.

وجه الدكتور عصمت وزير قطاع الاعمال بصرف مستحقات مقاولي المشروع والتصدي للعقبات التي من الممكن أن تحول دون الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء أعمال مشروع القلعة الصناعية بموقع البيضا والذى يضم 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج على مساحة 337 الف متر مربع، وكذلك مواعيد وصول الماكينات الجديدة والتأكد من جداول التوقيتات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرة، موضحًا مراحل تنفيذ مصنع الغزل على مساحة 36250 متر مربع بعدد 88128 مردن وبطاقة إنتاجية 9513 طن سنويا، ومصنع النسيج على مساحة 20900 متر مربع والذى يشمل مصنعى 1و2 تحضيرات نسيج بعدد انوال 384 نول نسيج، بالإضافة إلى مصنع الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز على مساحة 53000 متر مربع بطاقة إنتاجية 54 مليون متر سنويا، ومصنع التفصيل على مساحة 1500 متر مربع بطاقة إنتاجية 5;7 مليون قطعة سنويا بإجمالي حجم استثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه في الإنشاءات، بالاضافة إلى 115 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام، مواصلة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون في ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى عدد الدورات التى تمت والبرامج التدريبية وحصر الكفاءات الموجودة وبرامج رفع وعي العاملين بأهمية المشروع العملاق لتطوير الصناعة وخاصة القلعة الصناعية بكفر الدوار، موضحًا أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التى يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى لتتوالى بعد ذلك باقي الافتتاحات.



قال الدكتور عصمت إن الخطة التسويقية والسياسة البيعية تعتمد على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة وإتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية خاصة في مصانع التجهيزات والصباغة وغيرها، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.

الذهب يتراجع في ختام التعاملات داخل الأسواق

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت بجميع أنواع الأعيرة مثل عيار 21 و24 و18 وذلك وفقًا لآخر تحديث لها وفي ختام التعاملات اليوم داخل الأسواق حيث فقد الجرام نحو 15 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2582 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2260 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1937 جنيهًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1506 جنيهًا.، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18080 جنيه للبيع.

القابضة للأدوية تعلن عن أسعارها وحجم إنتاجها

قال الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تقلبات سعر العملة تعد تحديا لكل شركات الدواء لانها تقوم باستيراد مواد خام من الخارج.

وأوضح الخولي، أن حجم سوق الدواء في مصر نحو 4 مليارات عبوة، وتصل نسبة مساهمة الشركات التابعة للقابضة للأدوية، إلى 400 مليون علبة، قائلا: إن معدل السعر للأدوية فى السوق المصرى يصل إلى 47 جنيهًا وأن معدل السعر فى شركات الحكومية 17 جنيهًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التصدير يمثل من 20 إلى 24 مليون دولار يتم تصديره سنويا إلى الخارج، وسوف نستغل ذلك في توفير وشراء المواد الخام.

وتابع: "حتى شهر 6 الماضي لم يكن هناك أي مشكلة تواجه صناعة الدواء في المواد الخام مما ساعدنا على تحقيق أرباح في شركات الدواء، لأن الشركة كانت اتخذت إجراءات مسبقة وقامت بشراء كميات من المواد الخام.

وأكمل: "كل ما هو موجود فى مصر من مواد خام بالجنيه المصرى يتم الحصول عليه وبكميات كبيرة ليس لشهر فقط وإنما لمدد أكبر للحصول على تأمين احتياجاتنا من المواد الخام وحتى يحدث استقرار في سعر العملة".

الجنيه ينجح في تثبيت سعر الدينار الكويتي على مدار 48 ساعة

نجح الجنيه المصري في تكبيل وتكثيف سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت، لتظل أسعار الدينار الكويتي كما هي دون أي تغيير.

وبذلك يصبح سعر الدينار الكويتي مقيدا دون أي زيادة أو نقصان خلال عمليات الشراء والبيع في البنك المركزي على مدار 48 ساعة مقابل سعر الجنيه.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت 26 أغسطس 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

ساحل "السعادة"، ردود أفعال إيجابية على تصريحات الملياردير "محمد العبار" عن الساحل

أثارت تصريحات الملياردير الإماراتي، محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، عن الساحل الشمالي ووصفه بـ “ساحل السعادة” بدلا من الساحل الشرير، رود أفعال ايجابية من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الملياردير الاماراتي، معتبرين أن تصريحاته تصب في صالح السياحة المصرية، واعتبرها البعض دعاية مجانية من شخصية شهيرة مثل العبار.

وكان رجل الأعمال الإماراتي أطلق مسمى "ساحل السعادة" بدلًا من “الساحل الشرير” والذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى كوصف للساحل الشمالى الشرير كتعبير عن الإسراف والبذخ وبعض الممارسات الأخرى لرواد هذه المجتمعات.

وكذلك جاء الوصف للتعبير عن وجود طبقة محددة من رواد هذا الساحل حيث يقتصر على طبقة اجتماعية ذات قدرة مادية معينة، ليمكنهم تملك وحدات سكنية فى هذا المكان أو الإقامة فيه، فضلًا عن أنماط العيش المختلفة عن أنماط العيش والمصايف لأغلب المصريين.

87.2 صافى تعاملات المصريين بالبورصة بتداولات الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة نسبة % 87.2 من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %6.5 والعرب على %6.3 وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 242.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 200.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مميزات التحول من سيارة تعمل بالغاز إلى سيارة تعمل بالكهرباء

1 – أفضل للبيئة

على الرغم من بساطتها الواضحة، لا يمكن المبالغة في الفوائد البيئية للسيارات الكهربائية بالمقارنة مع نظيراتها التي تعمل بالبنزين، فإن المركبات الكهربائية تنبعث منها ملوثات أقل بكثير على مدار حياتها.

2 – الاستبدال الضروري لسيارات الغاز

إن دعم التوسع في صناعة السيارات الكهربائية وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية والبنية التحتية للمركبات الكهربائية من خلال التحول من سيارة تعمل بالغاز إلى سيارة كهربائية 2023 سيسهل على المزيد من الأشخاص إجراء التبديل.

ويمكن الحصول على هواء أنظف وبيئة أفضل لنا جميعًا من خلال الاستبدال التدريجي للسيارات التي تعمل بالغاز بالسيارات الكهربائية، إذا كنت ترغب في مساعدة البيئة والمناخ من خلال تقليل بصمتك الكربونية، فاستبدل سيارتك التي تعمل بالغاز بالسيارات الكهربائية.

3 – أسعار وصيانة أقل تكلفة

توفر السيارات الكهربائية لأصحابها في المتوسط 4600 دولار على مدار حياتهم بسبب انخفاض تكاليف الإصلاح والصيانة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالغاز.

وذلك لأن السيارات الكهربائية بها عدد أقل من الأجزاء، ولا يوجد محرك احتراق داخلي، ولا زيت، وتآكل مكابح أقل. يمكن لسائقي المركبات الكهربائية الاستفادة بشكل كبير من انخفاض احتياجات الصيانة والنفقات.