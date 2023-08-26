العراق تعلق على قرار الدنمارك تجريم حرق نسخ من المصحف الشريف

علق العراق على قرار الدنمارك أمس الجمعة بتجريم حرق القرآن.

وبعث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، برسالة إلى نظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، بشأن موقف كوبنهاجن من "تجريم حرق القرآن".

تجريم حرق القرآن في الدنمارك

وأفادت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، بأن فؤاد حسين قد بعث برسالة إلى وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، ثمن من خلالها موقف الحكومة الدنماركية من تقديم قانونية خاصة بقرار يجرم "حرق القرآن" أو "إهانته".

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ونقلت القناة، عن بيان ل‍وزارة الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين "ثمن موقف الحكومة الدنماركية وخطوتها القانونية التي قامت بها، عبر تقديم قرار يجرم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماوية الأخرى".

وأعرب فؤاد حسين في بيانه، عن أمنيته إقرار التشريع الدنماركي الجديد بأسرع وقت، مجددا التأكيد على تثمين هذه الخطوة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الدنماركي إلى أن سلوك "حرق القرآن" لا يمثل المجتمع الدنماركي، وحرية التعبير تعد ركيزة للديمقراطية الحرة.

ويذكر أن وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملجارد، أعلن، أمس الجمعة، أن "الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق الكتب الدينية في البلاد"، حيث شهدت الأشهر الأخيرة، عدة مظاهرات لحرق القرآن في السويد والدنمارك، وأدانت معظم الدول الإسلامية المظاهرات، واستدعت بعضها سفيري السويد والدنمارك لتسليمهم مذكرات احتجاج.

وفي الشهر الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين السفارة السويدية، بعد حرق القرآن في ستوكهولم.

حرق القرآن في الدنمارك

وكانت السلطات في الدنمارك قد أعلنت حالة الطوارئ، في أعقاب حرق نسخ من المصحف الشريف في البلد الإسكندنافي؛ خوفا من حدوث هجمات انتقامية.

وأعلنت السلطات الدنماركية تشديد الرقابة الحدودية، ونشر دوريات أمن معززة في البلاد.

حالة من الغضب في العالم الإسلامي

وعلى مدى الأسابيع الماضية، قام أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمارك والسويد بحرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف؛ مما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي، وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.

وأكدت الحكومة الدنماركية، أنها ستشدد الإجراءات على الحدود بشكل مبدئي حتى العاشر من أغسطس.

حرق المصحف أثر على الوضع الأمني

وأعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد في البيان، ان "حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت على الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة".

ونظرا لردود الفعل السلبية التي أعقب حرق المصحف في الدنمارك والسويد، فقد بدأت حكومتا البلدين بالتفكير في حظر أي إجراء مشابه، لكن الخطط الحكومية في الدنمارك اصطدمت بمعارضة شرسة من قبل عدد من الأحزاب السياسية.

وذكرت شرائح كبيرة من المعارضة الدنماركية، أنها تعارض خطط الحكومة لحظر حرق المصحف في ظروف معينة.

وأعلنت 7 من بين 9 أحزاب معارضة، من قائمة الوحدة اليسارية إلى حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي، في بيان مشترك، أنها تشترك في الرأي الذي يرى أن الحريات يجب أن يكون لها دائمًا وزن أكبر من "العقائد الدينية".



وطالبوا تحالف يسار الوسط الحكومي بإعادة النظر في موقفه.



وقد تسبب حرق المصحف الشريف مؤخرًا في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، في اندلاع احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.

وردا على ذلك، أعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يتم فيها إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.