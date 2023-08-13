نشرة الأخبار، حرق مصحفين في الدنمارك، إسرائيل تقصف دمشق، 15 ألف فرصة عمل للمصريين في روما

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأحد، حيث تنخفص انخفاضا طفيفا، فيسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: 15 ألف فرصة عمل في روما (فيديو)

قال الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا: إن روما ترغب في تقنين دخول العمالة غير الشرعية إلى بلادها.

15 ألف فرصة عمل بإيطاليا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة “الحياة”، أن هناك 15 ألف فرصة عمل متوفرة في إيطاليا للدول المصدرة للهجرة، ومن بينها مصر.

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في بث مباشر، حرق نسختين من المصحف أمام سفارتي تركيا والعراق في الدنمارك

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن مجموعة دنماركية عنصرية معادية للإسلام، تدعى "الوطنيون الدنماركيون"، أقدمت على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاجن.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن أعضاء هذه المجموعة المشاركين في الاعتداء رفعوا لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام، ونشروا هذه اللحظات عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن "تحركاتهم الاستفزازية" جرت تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

قصف إسرائيلي يستهدف دمشق، والدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ العدوان (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية عبر "تيليجرام"، فجر اليوم الأحد، أنه تم سماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق، بينما قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

بالطبل البلدي والنبوت.. اشتعال مزاد المانجو في سوق المستقبل بالإسماعيلية (فيديو وصور)

"صلّ على النبي وقرب يا عم".. هكذا يبدأ مزاد بيع المانجو في سوق المستقبل الواقع في محافظة الإسماعيلية.

حيث يتوافد المئات من التجار يوميا من كافة أنحاء الجمهورية لشراء المانجو الإسماعيلاوي.

ويبدأ المزاد بطقوس معينة، حيث يستعرض التجار ثمار المانجو حول البائعين بائعا تلو الآخر.

ويقوم التجار ببدء المزايدة على المانجو، حتى يتم الاستقرار على سعر معين ثم يقوم البائع باستلام الأموال وتسليم المشتري المانجو.

أحداث 13 أغسطس، بدء بناء جدار برلين، ميلاد كاسترو، ورحيل صلاح عبد الصبور وسمير الإسكندراني

شهد يوم 13 من شهر أغسطس، العديد من الأحداث المهمة على مدار التاريخ، منها ميلاد شخصيات بارزة في السياسية والفن والأدب والرياضة والاقتصاد، وأيضًا رحيل كثير من الأعلام في شتى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وقوع أحداث تاريخية مهمة تتكرر مناسبتها سنويًّا، ويرصد التقرير التالي أبرز تلك الأحداث.

مناسبات أحداث ذاكرة اليوم

1892 - صدور العدد الأول من صحيفة «الأفرو أمريكان» في مدينة بالتيمور لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.

ثروت سويلم: نحترم الدوري السعودي، ولكن ديربي الأهلي والزمالك الأقوى عربيا

يرى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، أن قمة الأهلي والزمالك هي "الديربي الأقوى على المستوى العربي، ولا تقارن بأي ديربي آخر".

رابطة الأندية ترد على الفراج

وجاءت تصريحات سويلم ردًا على الإعلامي السعودي، وليد الفراج، الذي اعتبر أن القمة المصرية لا تتجاوز المستوى المحلي، وتقل في قوتها عن ديربي النصر والهلال السعوديين.

وأضاف سويلم، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "نحترم تطور الكرة السعودية، لكن ديربي الأهلي والزمالك هو الأقوى.. بالطبع غياب الجماهير المصرية عن الملاعب مؤثر، لكنه يأتي نتيجة للأحداث التي شهدتها البلاد في السنوات العشر الأخيرة".

اليوم، اتحاد الكرة يغلق باب الترشح لعضوية رابطة الأندية المحترفة

يغلق اتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024، حيث تتولى الرابطة إدارة مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وتنتهي مهمة المكتب التنفيذي بنهاية الموسم الكروي، على أن تقوم أندية المسابقة الثمانية عشر باختيار مكتب تنفيذي آخر قبل بداية كل موسم.

ويتشكل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة من 7 أعضاء، عضوان منهم يمثلان اتحاد الكرة، أما الأعضاء الخمسة الأخرين، فتقوم أندية الدوري باختيارهم عن طريق التصويت، ثم تجرى انتخابات داخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار رئيس الرابطة، بشرط أن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم الأندية.

عرض ضخم من الهلال السعودي لـ نيمار

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا مغريا للظفر بخدمات نجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار، في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي مع بطل الدوري الفرنسي، في صيف 2025.

وقد ظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بأن نيمار طلب من إدارة باريس سان جيرمان السماح برحيله هذا الصيف، وسط ارتباطه بإمكانية العودة إلى برشلونة.

ورغم نفي والد نيمار لتلك التقارير، إلا أن التكهنات حول مستقبله مستمرة، خاصة بعد غيابه عن مباراة الأمس ضد لوريان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

أوكرانيا تضع لافتة جديدة على جزيرة الأفعى تأكيدًا على استعادتها

وضعت قوات حرس الحدود الأوكرانية لافتة جديدة على جزيرة الأفعى، السبت، لتعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الغزو الروسي عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة منتقاة لرفض الاستسلام لسفينة حربية.

وفي مقطع مصور عبر فيسبوك، تناقله قائد قوات حرس الحدود سيرجي دينيكو، يظهر رجل يرتدي زيًا عسكريًا أمام عامود باللونين الأزرق والأصفر اللذين يرمزان للعلم الأوكراني.

الجيش النيجيري يحذر من "مؤامرات" للإطاحة بالرئيس

حذرت القوات المسلحة النيجيرية، أمس السبت، مما وصفته بـ "مؤامرات" من جهات مختلفة، لم تسمها، تحرّض أفراد الجيش على الإطاحة بالإدارة الديمقراطية الحالية التي يقودها الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي تراست" المحلية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر بالجيش أن "هذه المحاولات ستفشل"، مشددًا على أن "المؤسسة العسكرية سعيدة، وفي وضع أفضل في ظل الديمقراطية، وبالتالي لن تتورط في أي تخريب لها، خصوصًا بعد التوصل إليها بشق الأنفس".

الإفراج عن "تليجرام" في العراق

أصدرت وزارة الاتصالات العراقية، أمس السبت، قرارا برفع الحظر عن تطبيق تليجرام بعد أيام على حظره.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "نسترعى عناية المواطنين الأعزاء إلى أننا سترفع الحجب عن تطبيق التلجرام في العراق اعتبارا من اليوم الأحد، بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء المحترم وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".