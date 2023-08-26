السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

انتشال سيارة نقل محملة بـ30 طن كبريت زراعي بعد انقلابها في ترعة بالغربية

سيارة نقل محملة بمادة
سيارة نقل محملة بمادة الكبريت الزراعي، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الغربية من انتشال سيارة نقل محملة بمادة الكبريت الزراعي، بعد انقلابها في ترعة برغوث، دون وقوع إصابات.

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 وكانت غرفة طوارئ محافظة الغربية ومجلس مدينة كفر الزيات تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة نقل  محملة بـ30 طنًّا من مادة الكبريت الزراعي في إحدى الترع الواقعة بزمام قرية كفور بلشاي.


وعلى الفور وجه عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات بسرعة متابعة الحادث وندب لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والري لمعاينة مياه الترعة ومعرفة مدى تأثر مياه الشرب من عدمه بالحادث.

 

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وبالانتقال والمعاينة تبين بأن مقطورة سيارة نقل محملة بمادة الكبريت الزراعي تقدر بـ٣٠ طنًّا سقطت بإحدى الترع بجوار الطريق حيث كانت متوجه إلى أحد مخازن الاسمدة بمحيط الحادث قادمة من ميناء الإسكندرية .


وأفادت معاينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الزيات بعدم وجود مأخذ لمياه الشرب من تلك الترعة.


كما قامت لجنة من إدارة كفر الزيات الزراعية وبالمعاينة وتبين أن مادة الكبريت زراعي خام غير قابل للبلل.


وعلى الفور قامت أجهزة مجلس مدينة كفر الزيات باستدعاء مسؤول الري لغلق المنطقة وبوابات الترعة بالكامل لحين رفع المقطورة ومادة الكبريت من الترعة بمعرفة صاحب الشحنة والتشديد على تطهير الترعة من أي مخلفات ومتابعة مسؤولي الري.

 

تم الدفع بعدد من اللوادر العملاقة لسحب سيارة الكبريت الغارقة بالترعة وإجراء عمليات تطهير شاملة لمادة الكبريت ورفعها من الترعة التي شهدت الحادث وتم إخطار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الذي وجه بالمتابعة لأعمال رفع الحادث وتطهير الترعة من مخلفات الكبريت.

 

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طنطا أخبار محافظة الغربية غربية الغربية

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