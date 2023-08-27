الأحد 27 أغسطس 2023
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سياسة

هل العقوبات المقيدة للحرية تقف أمام التعيين في الوظائف الحكومية؟

صورة تعبيرية، فيتو
صورة تعبيرية، فيتو

حسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، شروط التعيين في الوظائف الحكومية بالجهاز الإداري للدولة حال فتح الباب لذلك، وبين الموقف من تعيين من سبق له الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. 

شروط التعيين في الوظائف الحكومية 

أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

 أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

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ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

الجدارة والكفاءة أساس التعيين في الوظائف الحكومية 

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا”.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية يعتبر الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب.

ويُحظر التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر كما تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.

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الوظائف الحكومية التعيين قانون الخدمة المدنية عقوبة مقيدة للحرية شروط التعيين

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