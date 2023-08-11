بعد إغلاق باب التقديم لوظائف وزارة الري.. مواعيد الإعلان عن الاختبارات الإلكترونية.. وخطوات الاستعلام عن المقبولين.. ومحاور اختبارات المتقدمين

بعد إغلاق باب التقديم لوظائف مهندسين بوزارة الري والموارد المائية عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يوليو الماضي، يتساءل المتقدمون للمسابقة عن مواعيد الإعلان عن أسماء المرشحين والذين تم قبول أواراقهم ومواعيد الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب الاستعلام عن المرشحين للإختبارات الإلكترونية، والإعلان عن مواعيد الاختبارات الالكترونية نهاية نوفمبر المقبل، على أن يتم إجراء الاختبارات الإلكترونية في نفس الشهر.

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محاور الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين

ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تحذير للمقبولين والمرشحين في المسابقات الحكومية كالتالي: "لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعد الاختبارات الإلكترونية، كما أنه لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة".

وهناك تعليمات يجب اتباعها لدخول الإختبارات الالكترونية للمتقدمين لوظائف الـ15 ألف معلم فصل وتشمل:

1- الدخول من البوابة الخلفية للمركز.

2- الحضور قبل بدء الامتحانات بساعة على الأقل.

3- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

4- لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ويتم إلغاء الامتحان.

5- لن يسمح بالدخول بعد الامتحانات لأي سبب كان.

6- لن يسمح بدخول الامتحانات دون ارتداء الكمامة مع ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية.

7- لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين ومواعيد الاختبارات الإلكترونية

ولكيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين ومواعيد الاختبارات الإلكترونية يرجى اتباع ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

ويجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحذيره للمتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره، حيث أن الجهاز قام بتحصين المنظومة ضد أي تدخل أو عبث بشري، وذلك في إطار الحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان اختيار الأكفأ لشغل الوظيفة العامة.

أسباب رفض أوراق بعض المتقدمين للمتقدمين لوظيفة معلم فصل

وتنوعت أسباب رفض الأوراق ما بين عدم مناسبة المؤهل، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلًا على 2 بالمائة.

وعدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم بتنفيذ المسابقة في إطار تطبيقه لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

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ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا.

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وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد (238) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني – حاسب آلي) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من 18/7/2023 حتى 31/7/2023.

الأوراق المطلوبة للتعيين

وتضمنت الأوراق المطلوبة للتقديم عند التعيين في الوظائف الحكومية ما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3- إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.