السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم، انخفاض كبير في الجرام بختام التعاملات

سعر الجرام الذهب
سعر الجرام الذهب اليوم، فيتو

سعر الجرام الذهب اليوم،  ننشر  أسعار الذهب اليوم السبت بجميع أنواع الأعيرة مثل عيار 21 و24 و18 وذلك وفقًا لآخر تحديث لها وفى ختام التعاملات اليوم داخل الاسواق حيث فقد الجرام نحو 15 جنيه.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالي:  

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2582 جنيه. 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2260 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1937 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1506 جنيهًا.

Advertisements

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18080 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 الان

الأسعار العالمية للذهب فى بداية الأسبوع

وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر الإثنين الماضي، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبًا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد 

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأونصة بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار. 

أسعار الذهب العالمية الثلاثاء 

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي لتبتعد عن أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، يأتي هذا في ظل تصحيح سلبي في مستويات الدولار ساعد الذهب على التعافي، بينما يظل تركيز الأسواق على حديث رئيس البنك الفيدرالي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

وتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1901 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% وقد سجلت أعلى مستوى اليوم عند 1902 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% بعد تسجيل أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولارا للأونصة. 

أسعار الذهب عالميا الأربعاء

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 3:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأونصة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولار.

أسعار الذهب العالمية الجمعة

استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة وهو يتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو مستفيدا من تراجع عائدات السندات الأميركية قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:49 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل زيادة 1.5% تقريبا هذا الأسبوع.

 وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1945.20 دولار.


وتخلت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات عن جميع المكاسب الأسبوعية، مما دعم الذهب الذي لا يدر عائدا، ومع ذلك فإن اتجاه الدولار نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي يحد من مكاسب المعدن النفيس. 


وعندما يتحدث باول في وقت لاحق اليوم الجمعة فمن المرجح أن يكرر الأفكار الرئيسية لآخر اجتماعات البنك المركزي وبياناته التي أشارت إلى الترحيب بالبيانات التي تظهر انخفاض التضخم لكن مهمة مواجهته لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.17 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 1.1% إلى 943.90 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1231.05دولار.

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم الأسعار العالمية للذهب البنوك المركزية البنك الفيدرالي الذهب عيار 14 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم، انخفاض كبير في الجرام بختام التعاملات

سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

شراقي يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبار الحوادث اليوم.. القبض على حرامي الحنفيات من داخل مسجد.. وسيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا

طقس الغد، أمطار رعدية خفيفة على هذه المدن

حورية: أنا نمبر وان ومش بتضايق لما حد يقول عليا رقاصة (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، موعد غلق باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الباب المغلق في المنام وعلاقتها بالحيرة والسير في طريق مسدود

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية