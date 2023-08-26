أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

آخر تحديث لسعر الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقًا لآخر تحديث لها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1950 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1516 جنيهًا.

الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18200 جنيه للبيع.

الأسعار العالمية للذهب

وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر الإثنين الماضي، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وأيومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبًا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

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وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأونصة بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.

الأسعار العالمية الثلاثاء الماضي

وارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي لتبتعد عن أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، يأتي هذا في ظل تصحيح سلبي في مستويات الدولار ساعد الذهب على التعافي، بينما يظل تركيز الأسواق على حديث رئيس البنك الفيدرالي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

وتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1901 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% وقد سجلت أعلى مستوى اليوم عند 1902 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% بعد تسجيل أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب الأربعاء عالميا

وارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 3:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.09 دولار للأونصة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1928.60 دولار.

أسعار الذهب أمس الجمعة

استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة وهو يتجه إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يوليو مستفيدا من تراجع عائدات السندات الأميركية قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وظلت العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 1917.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:49 بتوقيت جرينتش، مع تسجيل زيادة 1.5% تقريبا هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 1945.20 دولار.

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وتخلت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات عن جميع المكاسب الأسبوعية، مما دعم الذهب الذي لا يدر عائدا، ومع ذلك فإن اتجاه الدولار نحو تسجيل المكاسب الأسبوعية السادسة على التوالي يحد من مكاسب المعدن النفيس.

وعندما يتحدث باول في وقت لاحق اليوم الجمعة فمن المرجح أن يكرر الأفكار الرئيسية لآخر اجتماعات البنك المركزي وبياناته التي أشارت إلى الترحيب بالبيانات التي تظهر انخفاض التضخم لكن مهمة مواجهته لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.17 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 1.1% إلى 943.90 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1231.05دولار.

وتتجه الفضة والبلاتين نحو تسجيل أفضل أسبوع منذ 14 يوليو ويوشك البلاديوم على التراجع للأسبوع الثاني على التوالي