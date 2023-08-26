الدوري الألماني، ليفركوزن يفوز على مونشنجلادباخ 3-0 في البوندسليجا

الدوري الألماني، حقق فريق باير ليفركوزن الفوز على فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية من البوندسليجا.

وجاءت أحداث المباراة على النحو التالي:

أحداث المباراة

استطاع بونيفاس إحراز هدف التقدم لصالح فريق باير ليفركوزن في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من البرتغالي جرمالدو ويدير فريق ليفركوزن فنيا نجم ريال مدريد وليفربول السابق تشابي الونسو.

وعاد جوناثان تاه لإحراز الهدف الثاني لفريق يلفركوزن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ثم عاد اللاعب بونيفاس واحرز الثنائية الخاصة والهدف الثالث لفريق ليفركوزن في الدقيقة 53.

تشكيل ليفركوزن

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: كوسونو، تاه، تابسوبا

خط الوسط: فريمبونج، بالاسيوس، شاكا، جرمالدو

خط الهجوم: هوفمان، فيرتز، بونيفاس

تشكيل مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: اوملين

خط الدفاع: هونورات، فرايدريتش، ايتاكورا، فوير، سكالي

خط الوسط: نجومو، فيجل، نوهاوس، بليه

خط الهجوم: كفانكارا

دورتموند يتعادل أمام بوخوم

تعادل فريق بوخوم أمام نادي بوروسيا دورتموند بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البوندسليجا، وأقيمت المباراة على ملعب فونوفيا معقل فريق بوخوم.

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منذ بداية المباراة وحاول لاعبو بوخوم الضغط على عناصر لاعبي دورتموند وفي الدقيقة 13 أحرز ستوجر الهدف الأول لصالح فريق بوخوم، وحاول فريق دورتموند الوصول لمرمى بوخوم لكن دون جدوى وأنقذت عارضة فريق بوروسيا دورتموند فريقها من الهدف الثاني في الدقيقة 31 من كرة هوفمان مهاجم فريق بوخوم، وعاد مالين بهدف التعادل لصالح بوروسيا دورتموند في الدقيقة 53 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بايرن ميونخ يتعاقد مع حارس مرمى إسرائيلي

توصل نادي بايرن ميونخ، لاتفاق لانتقال حارس المرمى دانييل بيرتز حارس نادي مكابي تل أبيب، إلى صفوف البافاري.

وأعلن نادي مكابي تل أبيب، الاتفاق على انتقال حارسه لعملاق الكرة الألمانية خلال الميركاتو الصيفي.

وينضم بيرتز إلى بايرن بعد الخضوع للفحص الطبي، وتردد أنه سيوقع عقدا لمدة 5 أعوام في صفقة قيمتها 5 ملايين يورو بجانب مكافآت محتملة.

وشارك بيرتز مع مكابي تل أبيب في المباراة التي انتهت بفوز الفريق على سيلجي السلوفيني 4-1 في ذهاب الدور المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وسيلعب بريتز، دور الحارس البديل لسفين أولريتش في بايرن ميونخ في الوقت الحالي، لحين تعافي مانويل نوير.

وكان بايرن ميونخ قد سمح هذا الصيف، بانتقال الحارس يان سومير إلى إنتر ميلان، كما رحل ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت بعقد إعارة.

وكشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي هاري كين، انتهك لوائح الدوري الألماني بعد انضمامه لبايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية.

وبلغت قيمة انتقال كين إلى بايرن 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا.

وبدأ كين أساسيا مع البايرن يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريق الافتتاحية بالبوندسليجا ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، أسهما في الفوز برباعية دون رد.